Papież zwrócił się do Polaków i Niemców. Nawiązał do słynnego listu biskupów

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do pielgrzymów polskich:

"Witam serdecznie Polaków! Zwłaszcza organizatorów i uczestników konferencji poświęconej orędziu pojednania, jakie biskupi polscy skierowali do biskupów niemieckich sześćdziesiąt lat temu, a które zmieniło historię Europy. Niech słowa tamtego dokumentu – »Przebaczamy i prosimy o przebaczenie« – będą dla zwaśnionych dziś narodów świadectwem, że pojednanie i przebaczenie są możliwe, gdy rodzą się z obustronnego pragnienia pokoju i wspólnego działania, w prawdzie, dla dobra ludzkości. Wszystkim wam błogosławię!".

Pozdrawiając pielgrzymów języka niemieckiego Leon XVI powiedział:

"Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka niemieckiego W szczególności uczestników konferencji, »Przebaczamy i prosimy o przebaczenie«, która odbywa się w związku z wystawą »Pojednanie dla Europy«. Dziękując za to znaczące wydarzenie, zachęcam wszystkich ludzi dobrej woli do zaangażowania się w pojednanie i pokój między narodami".

Papieska katecheza. Nastał czas Adwentu

Papieską katechezę streściła po polsku siostra Sebastiana Choroś SłNSJ z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

"Wkroczyliśmy w Adwent, który uczy nas bycia uważnymi na znaki czasu. Jak Maryja i Józef, jako „pielgrzymi nadziei”, jesteśmy wezwani do uczestnictwa. Jezus na nas czeka i prosi byśmy działali razem z Nim. Bł. Alberto Marvelli, który tragicznie zginął w 1946 r. w Rimini, świecki chrześcijanin, formowany w Akcji Katolickiej, czynnie włączał się w życie społeczne i polityczne oraz w pomoc potrzebującym. Jego życie wciąż przynosi owoce. Odpowiedzmy na pytanie: czy angażuję się w coś, co rozwija moje talenty? Uczestnictwo pozwala nam wyrażać siebie i oczekiwać na powtórne przyjście Jezusa".

W dzisiejszej audiencji udział wzięli między innymi: Organizatorzy i uczestnicy Konferencji zatytułowanej „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, zorganizowanej w 60. rocznicę Listu biskupów polskich do biskupów niemieckich oraz organizatorzy wystawy „Pojednanie dla Europy”, towarzyszącej Konferencji; Delegacja Akademii Kujawsko-Pomorskiej z Bydgoszczy, obchodzącej 25-lecie istnienia; Bracia i kapłani ze Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej z Poznania; pielgrzymi z diecezji tarnowskiej; pielgrzymi z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu (diec. zielonogórsko-gorzowska) oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy.

