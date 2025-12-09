Papież przyjedzie na Ukrainę? Otrzymał zaproszenie od Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski zaprosił papieża Leona XIV na Ukrainę. Po wtorkowym spotkaniu z Ojcem Świętym w Castel Gandolfo, ukraiński przywódca napisał na Telegramie: "Zaprosiłem papieża do odwiedzenia Ukrainy. Będzie to silny znak wsparcia dla naszego narodu". Prezydent Ukrainy przebywa obecnie w Rzymie, gdzie prowadzi rozmowy polityczne. Najpierw spotkał się z papieżem w jego rezydencji w Castel Gandolfo. W programie są też rozmowy z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni.

Jak poinformowało biuro prasowe Watykanu po trwającym około 30 minut, w serdecznej atmosferze, spotkaniu papieża z Zełenskim, głównym tematem rozmów była wojna na Ukrainie. Papież "podkreślił konieczność kontynuowania dialogu i ponowił pilne pragnienie, aby bieżące inicjatywy dyplomatyczne doprowadziły do sprawiedliwego i trwałego pokoju", jak czytamy w komunikacie. Ponadto rozmawiano o wymianie jeńców wojennych i potrzebie doprowadzenia do powrotu do swoich rodzin ukraińskich dzieci porwanych w czasie wojny. W tych obszarach Stolica Apostolska od lat pełni rolę mediatora.

Ofensywa dyplomatyczna Zełenskiego

W poniedziałek w Londynie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na temat wysiłków pokojowych. Następnie poinformował o tym przywódców Unii Europejskiej i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte w Brukseli.

Poprzednik papieża Leona XIV, Ojciec Święty Franciszek (2013-2025), podczas swojego pontyfikatu starał się być mediatorem między Moskwą a Kijowem. Podróż do Kijowa uzależnił od możliwości odwiedzenia również Moskwy. To ostatnie okazało się jednak niemożliwe. Papież Leon XIV spotkał się z prezydentem Zełenskim ostatnio 9 lipca. Również wtedy spotkanie odbyło się poza protokołem w papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo.

Czytaj też:

Watykan zwrócił cenne przedmioty. "To nie jest ostatni krok"Czytaj też:

Hollywood współpracuje z Watykanem. O czym będzie film?