"Czas wrócić do prawdziwego jedzenia". Nowe wytyczne żywieniowe USA

Ich podstawą jest zaprezentowana przez Biały Dom nowa piramida żywieniowa, która ma przywrócić w codziennej diecie tzw. "prawdziwe jedzenie" i odejść od zaleceń sprzyjających nadmiernemu spożyciu wysoko przetworzonej żywności. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie, "przez dekady byliśmy wprowadzani w błąd", a skutkiem były rosnące wskaźniki chorób dietozależnych, takich jak cukrzyca i otyłość. Nowe wytyczne mają promować prostą, możliwie naturalną dietę, opartą na nieprzetworzonych produktach i łatwo dostępnych składnikach.

Białko, tłuszcze i warzywa jako podstawa

Symbolem zmiany stała się nowa piramida żywieniowa, wyraźnie różniąca się od modeli znanych z poprzednich dekad. Wcześniej jej fundamentem były produkty zbożowe, takie jak pieczywo, ryż, makarony czy płatki. Teraz u podstawy diety znalazły się białko, zdrowe tłuszcze oraz warzywa i owoce, a zboża przesunięto wyżej i ograniczono do tych o najwyższej jakości.

Administracja zapowiada "zakończenie wojny z białkiem". Zgodnie z nowymi zaleceniami każdy posiłek powinien opierać się na wysokiej jakości źródłach białka zarówno zwierzęcego, jak i roślinnego, w połączeniu ze zdrowymi tłuszczami. Rekomendowane dzienne spożycie białka wynosi od 1,2 do 1,6 grama na kilogram masy ciała.

Czym jest "prawdziwe jedzenie"?

Wytyczne precyzują, jakie produkty mają stanowić podstawę codziennego jadłospisu. Wśród nich znalazły się m.in. owoce (jabłka, banany, jagody, arbuz), warzywa (marchew, brokuły, sałata, pomidory, ziemniaki), a także jajka, mięso, ryby i owoce morza, pełnotłuste produkty mleczne, orzechy, nasiona, oliwki i awokado. Dokument promuje również wodę oraz niesłodzone napoje jako podstawę nawodnienia. Warzywa i owoce mają być spożywane w jak najmniej przetworzonej formie i w dużej różnorodności. Zalecenia mówią o trzech porcjach warzyw i dwóch porcjach owoców dziennie.

Co ciekawe, nowe wytyczne nie eliminują węglowodanów, lecz wyraźnie rozróżniają ich jakość. Preferowane są pełne ziarna bogate w błonnik, takie jak owies czy chleb pełnoziarnisty. Rafinowane produkty zbożowe i wysoko przetworzona żywność mają być znacząco ograniczane. Zalecane spożycie pełnoziarnistych produktów zbożowych określono na poziomie od dwóch do czterech porcji dziennie.

Czytaj też:

USA zaostrzają zasady imigracyjne. Odmówią wizy z powodu… otyłościCzytaj też:

Polscy żołnierze w kiepskim zdrowiu? Nadwaga, nadciśnienie, podwyższony cholesterol...