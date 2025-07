Prezydent Zełenski zabrał głos po spotkaniu z papieżem Leonem XIV

Prezydent Ukrainy powiedział po spotkaniu, iż bardzo liczy na pomoc Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej w organizacji spotkania na wysokim szczeblu, które pomoże zakończyć wojnę.

Wczesnym popołudniem Wołodymyr Zełenski przybył do Willi Barberini, letniej siedziby Leona XIV, który w Castel Gandolfo spędza swój urlop. To było pierwsze Zełenskiego i Papieża Leona XIV od dnia inauguracji obecnego pontyfikatu. W trakcie spotkania Leon XIV i prezydent Ukrainy wyszli na chwilę na balkon papieskiej siedziby, by pozdrowić zebranych ludzi.

Pomoc w odzyskaniu dzieci

Po spotkaniu Wołodymyr Zełenski spotkał się z dziennikarzami. "Przede wszystkim jestem bardzo wdzięczny Jego Świątobliwości za to spotkanie, za to, że nas przyjął, tak, i oczywiście za Jego pomoc" – mówił Zełenski.

Dodał, że w szczególności dziękuje za modlitwy oraz konkretną pomoc w odzyskaniu porwanych podczas wojny przez Rosjan ukraińskich dzieci, aby mogły wrócić do swoich bliskich, na Ukrainę.

"To bardzo ważna sprawa, rozmawialiśmy o niej" – mówił prezydent Ukrainy.

Pomoc w rozmowach pokojowych

"Chcemy pokoju, chcemy zakończenia tej wojny, i bardzo liczymy na Watykan i Jego Świątobliwość, że mogą pomóc nam w znalezieniu miejsca do spotkania na wysokim szczeblu, które pozwoli zakończyć tę wojnę" – dodał Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy przybył do Włoch w związku z rozpoczynającą się w Rzymie konferencją na temat odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych.

