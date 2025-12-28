"Do Rzeczy" nr 1: Koniec hegemonii Ameryki

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– W środowisku „spin doktorów” kursuje cyniczne powiedzenie, że „wyborca ma pamięć złotej rybki”. Tusk – podobnie jak jego polityczna promotor, Angela Merkel – zdaje się dobitnym potwierdzeniem tej tezy – stwierdza Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Wszystkie przebrania Donalda Tuska”.

– Czy błyskotliwy rozkwit malarskiej kariery można przekreślić jednym, lekko frywolnym obrazem? Jak najbardziej. Dowiódł tego amerykański malarz John Singer Sargent (1856–1925). W 1882 r. jego portret „Madame Gautreau (Madame X)” sprawił, że odwrócił się od niego niemal cały francuski beau monde – zauważa Piotr Semka w artykule “Amerykanin w Paryżu”.

– Liberalni katolicy odsądzają tradycjonalistów od czci i wiary, zarzucają im schizmę, odmawiają miejsca w Kościele. Jest jednak problem: nie chcą w ogóle dyskutować. A przecież mogliby kogoś choćby „nawrócić”?– pisze Paweł Chmielewski w tekście “Agresja liberalnych katolików”.

– Aura wojny wyraźnie zwiększyła zainteresowanie polskich podróżników Rosją. Jak są tam traktowani i jaki obraz kraju agresora prezentują widzom swoich wideoblogów? – analizuje Maciej Pieczyński w artykule “Zakazany owoc”.

– Elon Musk, którego prywatny majątek był w grudniu 2025 r. szacowany na ok. 650 mld dol., może w ciągu najbliższej dekady zarobić jeszcze niemal bilion! I chociaż nikt inny nie może liczyć na aż tak hojne wynagrodzenie, to pensje prezesów od 1978 r. wzrosły o 1085 proc. Na pogłębiającą się przepaść między zarobkami szefów a szeregowych pracowników zwrócili ostatnio uwagę zarówno papież Leon XIV, jak i Warren Buffett – zauważa Jacek Przybylski w tekście “Droga do biliona”.

W najnowszym numerze również Patryk Jaki broni decyzji Zbigniewa Ziobry w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 29 grudnia 2025 r.

