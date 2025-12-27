Czy powstanie partia Morawieckiego? Komentują Lisicki i Ziemkiewicz

Mateusz Morawiecki bardzo się stara, by wyrosnąć na tego lidera, który w przyszłości miałby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego, ale czas Mateusz Morawieckiego minął, choć w polityce czegoś takiego nie ma – mówi Rafał Ziemkiewicz.
Od dłuższego czasu pojawiają się głosy o kryzysie w Prawie i Sprawiedliwości. Konflikt dotyczy kierunku, w jakim ma pójść partia i koncentruje się wokół osoby Mateusza Morawieckiego. W ostatnich dniach emocje wywołał wpis byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, który bezpardonowo uderzył w byłego premiera.
