EKR wzywa do wycofania ETS. "Bzdura oparta na ideologii"

Unijna grupa parlamentarna – Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy zorganizowała konferencję prasową, podczas której wezwała władze Unii Europejskiej do wycofana się z unijnego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla (ETS).

EKR wzywa do wycofania ETS UE

W konferencji uczestniczył eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki, który argumentował, że od czasu wprowadzenia we wszystkich państwach ETS do dziś średnie ceny energii w Unii Europejskiej urosły ponad 60 procent. Jaki stwierdził, że "utrzymywanie tej bzdury opartej na ideologicznych przesłankach jest odpowiedzialnością rządzącego w UE układu (w tym koalicji 13 grudnia w Polsce) i Europejczycy muszą z tego wyciągnąć wnioski".

EKR jest europejską partią określaną jako prawicowa, centroprawicowa bądź konserwatywno-narodowa. W Parlamencie Europejskim jej frakcja liczy 78 europosłów. Do EKR oprócz Braci Włochów i Prawa i Sprawiedliwości należą m.in. czeska Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) i Szwedzcy Demokraci. Partią partnerską EKR jest amerykańska Partia Republikańska. Przewodniczącym partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów jest obecnie Mateusz Morawiecki.

Sztuczny podatek za używanie paliw kopalnych

ETS (European Union Emissions Trading System) to unijny system handlu emisjami dwutlenku węgla, w praktyce sztuczny podatek za produkcję energii elektrycznej z paliw kopalnych. Obłożeni są nim wytwórcy energii, a więc w praktyce płacą go konsumenci, czyli odbiorcy tej energii. Od 2028 roku Unia Europejska wprowadza ETS 2, który obciąży cały transport i ogrzewanie indywidualne budynków. Zapłacą go gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa nieobjęte ETS.

Polski rząd wciąż nie zrezygnował z uczestnictwa w systemie ETS. Wielokrotnie wzywało do tego środowisko polityczne Patryka Jakiego – formacja Suwerenna Polska, a także Konfederacja WiN (Bosak, Mentzen) oraz Konfederacja Korony Polskiej (Braun).

