Ponad 160 tys. widzów w Polsce. Film „Najświętsze Serce” jednym z największych religijnych hitów kinowych

Produkcja we Francji była jednym z największych zaskoczeń box office’u ostatnich lat. Film zdobył ogromną widownię, a we Włoszech wskoczył na pierwsze miejsce box office, co w przypadku filmu dokumentalnego jest wydarzeniem rzadkim.

Francuskie media zwracały uwagę na społeczne znaczenie sukcesu produkcji. Dziennik „Le Figaro” pisał, że film Gunnellów „ukazuje dyskretny, ale realny powrót religii do francuskiego społeczeństwa”, natomiast „La Croix” określił popularność filmu jako „bezprecedensową jak na film dokumentalny”.

Twórcy filmu podejmują temat szczególnie aktualny dla współczesnej kultury – rozpad tożsamości i poszukiwanie sensu życia. Jak zauważa publicysta Maciej Kubiś z portalu Misyjne.pl, najmocniejszy wątek filmu dotyczy odkrycia relacji z Bogiem jako odpowiedzi na współczesny kryzys człowieka. „Najmocniejszy wątek dotyczy odkrycia relacji z Bogiem jako odpowiedzi na rozpad tożsamości. W świecie, który oferuje szybkie rozwiązania i powierzchowne terapie, film proponuje coś radykalnie odmiennego – relację z Tym, który pierwszy umiłował człowieka”.

Film nie jest polemiczny ani konfrontacyjny. Twórcy unikają agresywnego tonu i zamiast tego oddają głos bohaterom, którzy opowiadają o własnych doświadczeniach duchowej przemiany. „Najświętsze Serce” to filmowa opowieść o istocie wiary chrześcijańskiej i o miłości Boga, który – według chrześcijańskiej tradycji – objawił swoje Serce płonące miłością do ludzi.

Bohaterowie filmu reprezentują problemy charakterystyczne dla współczesnego świata: samotność, zmęczenie, brak sensu życia czy kryzys relacji. W swoich świadectwach opowiadają o zaskakującym odkryciu – relacji z Bogiem, która pozwoliła im na nowo odnaleźć sens życia i własną tożsamość.

Inspiracją dla filmu są wydarzenia sprzed ponad 350 lat, kiedy – według tradycji Kościoła – Jezus objawił swoje Serce św. Małgorzacie Marii Alacoque we Francji. Przesłanie tych objawień stało się podstawą kultu Najświętszego Serca Jezusa, który rozprzestrzenił się na cały świat.

Twórcy filmu pokazują, że to historyczne orędzie może być aktualne także dziś – w świecie, który często zapomina o duchowym wymiarze życia.

Ogromna popularność filmu we Francji przyniosła również reakcję części środowisk antyreligijnych. W niektórych miastach pojawiły się próby ograniczenia pokazów, a nawet postulaty zakazu wyświetlania filmu. Paradoksalnie kontrowersje tylko zwiększyły zainteresowanie produkcją, która dla wielu widzów stała się ważnym doświadczeniem duchowym.

Dzięki autentycznym świadectwom i filmowej formie „Najświętsze Serce” trafia zarówno do wierzących, jak i do osób poszukujących. Widzowie podkreślają, że produkcja pomaga spojrzeć na własne życie z nowej perspektywy. Jak zauważają twórcy filmu, jego przesłanie jest proste: człowiek może odnaleźć drogę w świecie chaosu, jeśli odkryje, że jest kochany.