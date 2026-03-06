"Sześć głównych recept". Morawiecki zaprezentował swoją strategię gospodarczą

Mateusz Morawiecki przedstawił swoje gospodarcze propozycje w trakcie premiery raportu "Powered by Poland". Były premier stworzył 6 postulatów, których realizacja ma znacząco przyspieszyć rozwój gospodarczy Polski.

– Czym innym są strumienie w gospodarce, w makroekonomii, w liczeniu PKB, a czym innym jest zakumulowany majątek, know-how, licencje, patenty, różnego rodzaju wiedza, technologia, technologia i jeszcze raz technologia. To powoduje, że z Polski wypływa cały czas gigantyczna masa pieniędzy – powiedział.

Szóstka Morawieckiego

Pierwszym z postulatów jest lepsze wykorzystanie polskich oszczędności. Morawiecki wskazał, że Polacy posiadają aktywa w wysokości około 3,6 biliona złotych. Z tego w kredytach leasingu, factoringu, kredytach konsumpcyjnych, kartach kredytowych i kredytach hipotecznych około półtora biliona złotych. Z tego rachunku wynika, że ok. 2 biliony złotych są ulokowane na kontach i lokatach. Zdaniem Morawieckiego, powinny one zostać zainwestowane i "wykorzystane lepiej, w sposób bardziej sprzyjający dla rozwoju gospodarczego".

Kolejną propozycją jest zwiększenie ilości zamówień publicznych, które powinny stać się "kołem zamachowym polskiej gospodarki".

– W ostatnich dwóch latach słyszeliście państwo z ust obecnego premiera: repolonizacja zamówień. Nie, ja proponuję prawdziwą nacjonalizację zamówień publicznych. Przeanalizowaliśmy wszystkie modele: Francji, Włoch, Niemiec, państw Unii Europejskiej i mamy iść tutaj brutalnie, agresywnie po bandzie, tak jak oni to robią – powiedział Morawiecki.

Dalej były premier proponuje zrewidowanie polityki dotyczącej cen energii. Musi ona doprowadzić do ich obniżenia. W przeciwnym wypadku nasza gospodarka przestanie być konkurencyjna.

Kolejny postulat to radykalne przyspieszenie decyzji administracyjnych i sądowych. Morawiecki chce wprowadzenia m.in. zasady "milczącej zgody" czy odpowiednich benchmarków. Urzędnik "musi wiedzieć, że jest opłacany z podatków przedsiębiorcy i przedsiębiorca jest jego absolutnym klientem".

Kolejną kwestią są inwestycje w produkty podwójnego zastosowania. Jak stwierdził były premier, "co nam z tego, że wydajemy rzeczywiście ogromną kwotę na zbrojenia, na politykę obronną? […] To musi być część polskiego procesu gospodarczego".

Ostatni punkt to nowa polityka administracji publicznej, nowa polityka inwestycyjna.

– Tutaj chodzi o wielkie koła zamachowe. […] Centralny Port Komunikacyjny, atom, port kontenerowy w Świnoujściu powiększenie portów kontenerowych. Z 18 miliardów na 58 w ciągu 8 lat wpływy do budżetu wzrosły z tytułu VAT-u, cła i akcyzy tylko na skutek rozbudowy portów w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie, Świnoujściu. O takich pieniądzach mówimy – wskazał wiceprezes PiS.

