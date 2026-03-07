"Pożal się Boże elita". Duda nie wytrzymał

Marek Safjan, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i sędzia TSUE, ocenił w Polsat News, że „prezydent dysponuje siłą, która może paraliżować parlament”.

– Mamy z jednej strony demokratycznie wybrany parlament i to w tym wypadku dysponujący znaczącą większością parlamencie, który jest instytucją upoważnioną do uchwalania ustaw, tworzenia prawa. Z drugiej strony mamy prezydenta, któremu konstytucja przyznaje prawo weta – mówił.

Safjan: Błąd strukturalny w Konstytucji

Marek Safjan stwierdził, że „to być może jest jakiś błąd strukturalny w Konstytucji, wynikający z różnych powodów już historycznie uwarunkowany, już nie będę w to wchodzić”.

– Oczywiście prezydent jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości, rzeczywiście ma argumenty, które przemawiają na rzecz tego, że dana ustawa jest niezgodna z konstytucją, to powinien kierować sprawę do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny, ale musi przedstawić argumentację, która na rzecz takiej tezy przemawia – mówił sędzia.

Dodał, że on tego w zasadzie nie słyszy, „bo słyszymy jakieś bardzo ogólne określenia, z których nie wynika właściwie nic, co by wskazywało tak naprawdę na niekonstytucyjność tych (zawetowanych) ustaw”.

Duda zareagował na słowa Safjana

Na słowa Marka Safjana zareagował były prezydent Andrzej Duda.

„Jestem pewny, że gdyby teraz rządziła opcja patriotyczna (Zjednoczona Prawica) a prezydentem RP był Rafał Trzaskowski, sędzia Safjan miałby zdanie dokładnie odwrotne niż to, które aktualnie prezentuje. To znaczy, weto prezydenckie uważałby za fundamentalną gwarancję demokracji, hamulec bezpieczeństwa, a cały układ za wzorzec pożądanego balansu ustrojowego” – napisał.

„Pożal się Boże” elita – dodał Andrzej Duda.

