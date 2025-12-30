Koniec klinik aborcyjnych w USA. Prawdziwa lawina

Od 1991 r. z mapy klinik aborcyjnych w Stanach Zjednoczonych zniknęło już 70 proc. tych placówek.

Aż 36 spośród 54 zamkniętych w tym roku klinik i przychodni aborcyjnych w Stanach Zjednoczonych, związanych było z Planned Parenthood, największą instytucją, promującą w kraju dostęp do aborcji. Jak podkreślił prezes Operation Rescue, Troy Newman, cytowany przez portal Zenit, liczby te są dowodem "bardzo złego roku dla Planned Parenthood, ale zarazem wyjątkowego dla nienarodzonych". Ekspert podkreslił również bezpośredni wpływ zamykania klinik na ratowanie życia nienarodzonych dzieci.

Aborcyjny "trend" w odwrocie

Znaczące są nie tylko liczby, ale też okoliczności zamykania klinik. Jedna z nich, w stanie Kolorado została zlikwidowana, bowiem lekarz, specjalizujący w dokonywaniu aborcji w późnym terminie, nie zdołał znaleźć swego następcy. Z kolei dwie "flagowe" kliniki Planned Parenthood w Houston i Nowym Jorku zamknięto m.in. ze względu na długotrwałe problemy finansowe.

Oprócz trudności ze znalezieniem personelu o specyficznych kwalifikacjach i kłopotów finansowych, kliniki aborcyjne uwikłane są również w szereg sporów prawnych. Dotyczą one m.in. licencji na prowadzenie działalności, oskarżeń o handel ludzkimi tkankami oraz zgłoszonych zachowań rasistowskich.

Zniknęło ponad 1500 placówek

Jak wynika z najnowszego raportu Operation Rescue, kończący się rok jest czwartym z rzędu, kiedy w Stanach Zjednoczonych utrzymuje się trend masowego zamykania placówek aborcyjnych.

Zjawisko "kurczenia się" rynku usług aborcyjnych notowane jest od 1991 r. i w sumie, w ciągu minionych 34 lat, liczba tych placówek spadła z 2176 do 650. Oznacza to, że ponad 1500 klinik i przychodni aborcyjnych zostało zlikwidowanych.

