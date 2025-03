Kanada: Politycy chcą zwiększenia dostępu do aborcji na obszarach wiejskich

Alberta. To tutaj, Nowa Partia Demokratyczna domaga się szerokiego dostępu do aborcji. Chodzi o zmianę prawa, które objęłoby mniejsze miejscowości i obszary wiejskie. Politycy chcą uchwalenia przepisów, które zwiększyłyby dostęp do bezpłatnej aborcji na życzenie w ich prowincji.

Czy na wsiach zwiększy się dostęp do bezpłatnej aborcji na życzenie?

"Zgromadzenie Ustawodawcze wzywa rząd do rozszerzenia usług opieki zdrowotnej dla kobiet w Albercie poprzez (a) zapewnienie, że pełen zakres usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego kobiet jest publicznie dostępny we wszystkich szpitalach regionalnych oraz (b) zapewnienie bezpłatnych produktów antykoncepcyjnych dla kobiet" – brzmi treść dokumentu nr 521 prezentowanego przez Sarah Hoffmann z Nowej Partii Demokratycznej prowincji Alberta.

Sarah Hoffmann w przeszłości była ministrem zdrowia w Albercie i nie ukrywała, że jest zwolenniczką i w pełni popiera zabijanie nienarodzonych dzieci. Jak zauważa portal LifeSiteNews, to właśnie w czasie, gdy ministrem zdrowia była Hoffmann, wokół klinik aborcyjnych wprowadzono specjalne strefy, które uniemożliwiały działaczom pro life modlitwę, a także oferowanie pomocy kobietom decydującym się na aborcję. Partia, do której należała ówczesna minister zdrowia, uważała działalność pro-life za "nękanie".

"To jest problem Nowej Partii Demokratycznej"

"Jesteśmy pierwszą prowincją, która w pełni sfinansowała pigułkę aborcyjną Mifegymiso i upewniła się, że nie ma znaczenia, ile masz pieniędzy, możesz uzyskać do niej dostęp, jeśli zajdzie taka potrzeba" – chwaliła się Hoffman. Dodatkowo, polityk sprzeciwia się zakazowi operacji zmiany płci na nieletnich.

"To powtórka z wcześniejszych prób Nowej Partii Demokratycznej, by zepchnąć aborcję na wiejskie obszary prowincji" – przypomniał Cameron Wilson działacz pro life z organizacji Wilberforce Project. Podkreślił, że na terenach wiejskich brakuje pieniędzy na opiekę zdrowotną, a dotowanie programów aborcyjnych będzie równało się z kolejnym ograniczeniem wydatków na prawdziwą opiekę zdrowotną. "To jest podstawowy problem Nowej Partii Demokratycznej, wszystko sprowadza się do promowania aborcji" – podsumował działacz pro-life.

