Trzaskowski apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy azylowej

W sobotę kandydat KO na prezydenta miał wiec wyborczy w Szczecinku. W czasie przemówienia zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o szybkie podpisanie ustawy azylowej.

Trzaskowski przedstawił trzy filary

Trzaskowski zaznaczył, że ma plan na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Jego propozycja opiera się na trzech głównych filarach: umocnieniu armii i ochrony granic, wzmocnieniu Unii Europejskiej oraz utrzymaniu jak najściślejszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.

„Mamy teraz wyjątkowo silne karty, chyba po raz pierwszy w historii. Dysponujemy potężną armią, wydajemy niemal 5 proc. PKB na obronność, a nasza granica staje się coraz silniejsza” – mówił Trzaskowski, odnosząc się do relacji z USA.

Dodał, że sojusz z USA jest kluczowy, „ponieważ Amerykanie są dzisiaj gwarantem naszego bezpieczeństwa”. „Musimy mieć pewność, że utrzymamy z nimi dobre relacje i przekonamy ich, że muszą angażować się w Europie, aby nie dopuścić do tego, by Putin wygrał tę wojnę lub zakończył ją w sposób korzystny dla swojego bezpieczeństwa” – zaznaczył.

Trzaskowski podkreślił, że taki scenariusz mógłby zagrozić bezpieczeństwu zarówno Europy, jak i USA. „Musimy tłumaczyć Amerykanom, że taki rozwój wydarzeń zagroziłby również ich własnemu bezpieczeństwu” – dodał.

Odwołując się do trzeciego filaru, stwierdził, że każdy rozsądny człowiek dostrzega, iż Polsce potrzebne są zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska. „Nie mamy dziś żadnego zagrożenia ze strony Unii Europejskiej, zagrożenie pochodzi od Rosji” – podkreślił Trzaskowski. „Jeśli ktoś tego nie rozumie, nie pojmuje podstawowej racji stanu. W tej sprawie wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem” – dodał.

Trzaskowski mówił o ustawie azylowej

W trakcie swojego wystąpienia Trzaskowski poruszył również kwestię ustawy o czasowym zawieszeniu prawa do azylu. – Ta ustawa przewiduje rozwiązania humanitarne. Wyraźnie mówi, że jeśli straż graniczna stwierdzi, że ktoś ucieka przed reżimem Łukaszenki i jego życie jest zagrożone, ta osoba będzie traktowana inaczej. Podobnie, jeśli dziecko znajdzie się na granicy, zostanie potraktowane z większą troską. Zawiera ona zapisy humanitarne – tłumaczył Trzaskowski.

Jego zdaniem, ustawa jest niezbędna do tego, "by skutecznie zabezpieczyć naszą granicę i uniemożliwić Putinowi i Łukaszence próbę destabilizacji Polski, sprowadzając zorganizowane grupy migrantów, które będą próbowały przedostać się do Europy".

Czytaj też:

Kampania prezydencka. W tym sondażu Mentzen jest lideremCzytaj też:

Trzaskowski: Unia Europejska to nasze bezpieczeństwo