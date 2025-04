Trump i Vance pożegnali papieża. Biały Dom opublikował jedno zdanie

Papież Franciszek zmarł w poniedziałek o godz. 07:35. Jorge Mario Bergoglio miał 88 lat. Funkcję głowy Kościoła katolickiego sprawował od marca 2013 r.

– Drodzy bracia i siostry, z głębokim smutkiem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego Franciszka. Dziś rano biskup Rzymu powrócił do domu Ojca – przekazał w poniedziałek około godz. 10:00 w oświadczeniu dla mediów kardynał Kevin Joseph Farrell, pełniący funkcję kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego.

Tak Biały Dom pożegnał papieża Franciszka

"Spoczywaj w pokoju, papieżu Franciszku! Niech Bóg błogosławi jemu i wszystkim, którzy go kochali!" – napisał prezydent USA Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

Biały Dom opublikował na platformie X zdjęcia, na których widać papieża Franciszka w towarzystwie amerykańskiej pary prezydenckiej – Donalda Trumpa i Melanii Trump, a także wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a. Komunikat zawierał jedno zdanie: "Spoczywaj w pokoju, Papieżu Franciszku".

W osobnym wpisie Ojca Świętego pożegnał wiceprezydent USA. "Właśnie dowiedziałem się o śmierci papieża Franciszka. Moje serce jest z milionami chrześcijan na całym świecie, którzy go kochali. Cieszyłem się, że go wczoraj zobaczyłem, chociaż najwyraźniej był bardzo chory. Ale zawsze będę go pamiętał za poniższą homilię, którą wygłosił na samym początku pandemii COVID. Była naprawdę piękna. Niech Bóg da spokój jego duszy" – napisał.

J.D. Vance spotkał się z papieżem w Niedzielę Wielkanocną, czyli zaledwie dzień przed jego śmiercią. Rozmowa, która odbyła się w Domu św. Marty, trwała kilka minut. Franciszek podarował amerykańskiemu politykowi różańce oraz czekoladowe jajka wielkanocne dla jego dzieci. Watykan w swoim komunikacie podkreślił, że spotkanie miało charakter prywatny i było okazją do złożenia życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych.

