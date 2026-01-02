Nowy kraj w strefie euro. Chrześcijańskie symbole na monetach

Bułgaria rozpoczęła nowy rozdział w swojej historii gospodarczej i politycznej: od 1 stycznia 2026 r. euro stało się oficjalną walutą Republiki Bułgarii, zastępując lewa, który towarzyszył Bułgarom od XIX wieku. Decyzja ta jest finałem długoletnich przygotowań i formalnym wejściem kraju do strefy euro, którego członkowie liczą już ponad 350 milionów mieszkańców Unii Europejskiej.

Bułgaria spełniła wszystkie kryteria konwergencji oraz formalne wymogi członkostwa w mechanizmie kursowym ERM II, a w lipcu 2025 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła akt umożliwiający wprowadzenie wspólnej waluty z dniem 1 stycznia 2026 r. przy kursie stałym 1,95583 lewa za 1 euro.

Chrześcijańskie odniesienia na bułgarskich euro

Jednym z wyjątkowych elementów bułgarskiego przystąpienia do strefy euro są projekty narodowych stron nowych monet, które zostały oficjalnie zatwierdzone przez Bułgarski Bank Narodowy (BNB) i Komisję Europejską. Bułgaria zdecydowała się na projekty silnie zakorzenione w historii, kulturze i religii.

Na monetach o nominale 1 euro widnieje wizerunek św. Jana Rilskiego – patrona Bułgarii i założyciela słynnego klasztoru w Rili, największego monastycznego kompleksu kraju, ważnego centrum duchowości. Na monetach 2 euro znajduje się Paisiusz Chilendarski, mnich uważany za pierwszego historyka swojego narodu i pioniera bułgarskiego odrodzenia narodowego w XVIII w.

Ponadto strony mniejszych nominalnie monet (1, 2, 5, 10, 20 i 50 centów) zdobi Madarska Jazda (Madara Rider) – relief z VIII w., wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, przedstawiający jeźdźca triumfującego nad lwem, symbolizujący narodowe dziedzictwo Bułgarii.

"Boże, chroń Bułgarię" na monecie

Unikalnym detalem jest umieszczenie na krawędzi dwueurowek napisu "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" ("Boże, chroń Bułgarię"), co czyni je wyjątkowymi w całej strefie euro i podkreśla religijny charakter symboliki na narodowej stronie monety.

Bułgaria jest pierwszym państwem członkowskim euro, które w codziennym obiegu monetarnym może pochwalić się wykorzystaniem wizerunków świętych i bezpośrednich chrześcijańskich odniesień na swoich monetach euro. Na początku lutego 2024 r. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wzory monet po tym, jak nie otrzymano żadnych sprzeciwów od państw członkowskich UE w strefie euro.

W przeszłości na monetach okolicznościowych pojawiały się motywy chrześcijańskie (np. Watykan wyemitował monetę o nominale 2 euro z posągiem Chrystusa, z okazji Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w 2013 r.), ale w niektórych przypadkach spotkały się one z zastrzeżeniami.

