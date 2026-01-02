Siniaki na rękach i aspiryna. Trump przyznał, że ignoruje zalecenia lekarzy

Amerykański prezydent w rozmowie z "The Wall Street Journal" stwierdził, że ignoruje zalecenia lekarzy dotyczące zmniejszenia dziennej dawki aspiryny, bo chce, by przez jego serce przepływała "ładna i rzadka krew".

Według gazety, Trump przyjmuje codziennie 325 mg aspiryny. Właśnie tym tłumaczy siniaki, które co jakiś czas widoczne są m.in. na jego rękach. Wcześniej Biały Dom twierdził, że siniaki to m.in. efekt wielokrotnych uścisków ręki prezydenta. Amerykański przywódca przyznał, że aby ukrywać te oznaki nosi makijaż.

Problemy ze snem i słuchem. Jaki jest stan zdrowia prezydenta USA?

Trump powiedział też, że ma problemy ze snem. Zdaniem "WSJ", prezydent USA często wysyła SMS-y do znajomych w środku nocy. Nie śpi również w czasie lotów na pokładzie Air Force One i tego samego wymaga od towarzyszących mu współpracowników.

Według gazety, oznaki starzenia się Trumpa są coraz bardziej widoczne – ma przysypiać na spotkaniach oraz gorzej słyszeć. Amerykański przywódca przyznał w wywiadzie, że nie uprawia ćwiczeń, bo – jak stwierdził – "są nudne".

Zbliża się rok drugiej prezydentury Trumpa. Marzenia o trzeciej kadencji

Donald Trump, rozpoczynając swoją drugą kadencję w styczniu 2025 r. w wieku 79 lat, był najstarszym prezydentem Stanów Zjednoczonych i drugim w historii od czasów Grovera Clevelanda, który sprawował urząd przez kadencje nienastępujące po sobie (Cleveland był 22. i 24. prezydentem USA).

Republikanie chcą umożliwić Trumpowi ubieganie się o trzecią kadencję. Andy Ogles, członek Izby Reprezentantów, przedstawił w styczniu ub.r. projekt rezolucji, mający na celu zmianę Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Obecnie jej 22. poprawka gwarantuje, że "nikt nie może być wybrany na urząd prezydenta więcej niż dwa razy". W złożonym dokumencie kongresmen chce, by zamiast "dwa razy" wpisać "trzy razy".

