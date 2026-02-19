Tak Węgrzy ocenili Trumpa. Wynik może zaskakiwać

Badanie Instytutu Publicus, którego wyniki podaje dziennik "Nepszava", wskazuje, że aż 59 proc. Węgrów uznaje, że Donald Trump "sprowadza na świat więcej konfliktów niż pokoju", a jedynie 28 procent badanych twierdzi, że amerykański przywódca przyczynia się do budowania pokoju na świecie. Z kolei13 procent respondentów odmówiło odpowiedzi na pytanie.

Wyborcy Fideszu za Trumpem

Wyniki są uzależnione od sympatii politycznych Węgrów. 70 proc. wyborców Fideszu premiera Viktora Orbana wierzy, że prezydent Stanów Zjednoczonych łagodzi konflikty międzynarodowe. Taką opinię podziela jedynie 7 proc. zwolenników opozycji i 29 proc. osób niezdecydowanych.

Sondaż Instytutu Publicus wskazuje, że Donald Trump cieszy się zaufaniem 31 proc. ogółu społeczeństwa. W przypadku wyborców rządzącego Fideszu ten wskaźnik sięga 78 proc., ale w przypadku wyborców opozycji sytuuje się na poziomie 7 proc. Wśród niezdecydowanych 31 proc. osób deklaruje zaufanie do prezydenta USA.

Na pytanie o to, co prezydentura Trumpa może przynieść Węgrom, 38 procent badanych przyznało, że oczekuje pozytywnych rezultatów, natomiast 48 procent wyraziło zdanie przeciwne.

Tak Amerykanie oceniają Trumpa

Jak wynika z ostatnich sondaży, poziom poparcia dla Donalda Trumpa wynosi ok. 40 proc. Ponad połowa Amerykanów nie jest zadowolona z pierwszego roku jego drugiej kadencji.

Badanie opinii publicznej, przeprowadzone przez YouGov dla stacji CBS, wskazuje, że 59 proc. obywateli Stanów Zjednoczonych nie popiera działań głowy państwa, natomiast pochwala je 41 proc. badanych.

Ponad połowa respondentów krytykuje politykę Trumpa ws. gospodarki, inflacji, imigracji. Z kolei 42 proc. ankietowanych uważa, że sprawy w Stanach Zjednoczonych zmierzają w "bardzo złym" kierunku. Ponad połowa badanych wskazała, że rządy Trumpa sprawiły, że poczuli zaniepokojenie (54 proc.) i frustrację (51 proc.).

