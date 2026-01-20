Takim poparciem cieszy się Trump. Nowe sondaże

Badanie opinii publicznej, przeprowadzone przez YouGov dla stacji CBS, wskazuje, że 59 proc. obywateli Stanów Zjednoczonych nie popiera działań głowy państwa, natomiast pochwala je 41 proc. badanych.

Ponad połowa respondentów krytykuje politykę Trumpa ws. gospodarki, inflacji, imigracji. Z kolei 42 proc. ankietowanych uważa, że sprawy w Stanach Zjednoczonych zmierzają w "bardzo złym" kierunku. Ponad połowa badanych wskazała, że rządy Trumpa sprawiły, że poczuli zaniepokojenie (54 proc.) i frustrację (51 proc.).

Z tych wyników Trump nie będzie zadowolony

Aż 44 proc. uczestników sondażu YouGov oceniło, że polityka obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych w minionym roku pogorszyła ich sytuację finansową. Natomiast 38 proc. uważa, że działania amerykańskiego przywódcy nie wpłynęły na ich sytuację finansową. Z kolei 18 proc. badanych uznało, że dzięki staraniom Trumpa ich sytuacja się poprawiła.

Z sondażu przeprowadzonego przez ośrodek SSRS dla stacji CNN wynika z kolei, że ponad połowa (58 proc.) Amerykanów uważa pierwszy rok prezydentury Trumpa za klęskę.

Styczniowy sondaż AP-NORC wskazuje natomiast, że działania przywódcy Stanów Zjednoczonych popiera ok. 40 proc. dorosłych Amerykanów. Polska Agencja Prasowa wskazuje, że podobny odsetek popierał Donalda Trumpa w marcu 2025 r., czyli krótko po objęciu przez niego prezydentury.

Amerykanie zabrali głos ws. Grenlandii

Donald Trump chce, aby USA przejęły Grenlandię. Z nowego badania wynika, że pomysł ten popiera zaledwie 17 proc. Amerykanów.

Z sondażu agencji Reutera i firmy Ipsos wynika ponadto, że 47 proc. Badanych Amerykanów sprzeciwiło się realizacji zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej Grenlandii.

Niecałe 20 proc. badanych stwierdziło natomiast, że nie słyszało o pomysłach przejęcia Grenlandii.

Zaledwie 4 proc. respondentów uznało "za dobry pomysł" użycie siły militarnej przez USA w celu przejęcia Grenlandii. Z kolei około 71 proc. oceniło takie rozwiązanie negatywnie.

