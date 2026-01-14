Amerykanie ocenili kluczowy pomysł Trumpa. Zabrali głos w sondażu

Z sondażu agencji Reutera i firmy Ipsos wynika ponadto, że 47 proc. Badanych Amerykanów sprzeciwiło się realizacji zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej Grenlandii.

Niecałe 20 proc. badanych stwierdziło natomiast, że nie słyszało o pomysłach przejęcia Grenlandii.

Zaledwie 4 proc. respondentów uznało „za dobry pomysł” użycie siły militarnej przez USA w celu przejęcia Grenlandii. Z kolei około 71 proc. oceniło takie rozwiązanie negatywnie.

Około 66 proc. respondentów wyraziło obawy, że starania USA o zajęcie Grenlandii zaszkodzą relacjom w ramach NATO oraz stosunkom z europejskimi sojusznikami.

W porównaniu do poprzedniego sondażu sprzed roku, na stałym poziomie pozostaje liczba Amerykanów, którzy opowiadają się za „użyciem przez USA siły militarnej, by zdobyć nowe terytoria, jak Grenlandia czy Kanał Panamski”. W badaniu sprzed roku z takim stanowiskiem zgodziło się 9 proc. badanych, a obecnie – 10 proc.

USA chcą Grenlandii

W środę wiceprezydent USA J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio mają rozmawiać w Białym Domu z ministrami spraw zagranicznych Danii i Grenlandii, Larsem Lokke Rasmussenem i Vivian Motzfeldt.

Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen oświadczył we wtorek, że gdyby mieszkańcy wyspy mieli wybierać między USA a Danią, to woleliby być częścią Królestwa Danii.

Donald Trump w ostatnim czasie zintensyfikował deklaracje o potrzebie przejęcia Grenlandii przez USA. Amerykański przywódca podkreślał m.in., że przejęcie wyspy przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zarówno USA, jak i samej Grenlandii, której mogą – jak ocenił – w bliskiej przyszłości zagrozić Rosja i Chiny.

