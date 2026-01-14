Nawrocki w BBC skrytykował UE. "Idzie w zupełnie innym kierunku"

W rozmowie z BBC prezydent mówił m.in. o wojnie na Ukrainie.

– W ogóle nie ufam Władimirowi Putinowi. Ale musimy myśleć, jak zakończyć rosyjską agresję na Ukrainie. To oznacza, że musimy zrobić wszystko, żeby wspierać Donalda Trumpa w wysiłkach dla rozwiązania tego problemu, bo tylko on może sprawić, żeby Putin przestał zagrażać Europie – powiedział.

Karol Nawrocki zauważył, że „chyba wszyscy w Europie mamy świadomość, że Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa dla naszej części świata”. – I za to jestem wdzięczny Donaldowi Trumpowi, że rozumie, jak potrzebny jest Europie – dodał.

Nawrocki: Europa powinna inwestować w bezpieczeństwo

Prezydent podkreślił przy tym, że „Europa powinna wiedzieć, że inwestowanie w bezpieczeństwo jest najważniejszym celem i że budowanie relacji transatlantyckich ze Stanami Zjednoczonymi jest niezbędne”. Zwrócił uwagę, że Polska to rozumie, dlatego wydaje prawie 5 proc. PKB na obronność.

Rosyjskie drony nad Polską

Przypomniał, że we wrześniu ubiegłego roku rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Ocenił, że „to było testowanie polskiej obrony i obrony NATO”. – Cieszę się z solidarności okazanej przez NATO, bo to pokazało, że jesteśmy silnym sojuszem. Polska od 2021 roku jest w wojnie hybrydowej z Rosją. Ataki, presja na polską granicę, drony, dezinformacja, aktywność rosyjskiego wywiadu – to wszystko pokazuje, że czasy są niebezpieczne – mówił.

Działania USA wobec Grenlandii

Karol Nawrocki odniósł się także do działań USA wobec Grenlandii. Zdaniem prezydenta, dyskusja na ten temat powinna odbywać się najpierw między premier Danii a prezydentem USA. – Z jednej strony widzimy agresję militarną Rosji, z drugiej – widzimy rywalizację ekonomiczną między USA a Chinami. I to jest szeroki kontekst, w którym patrzymy na Grenlandię – tłumaczył.

Prezydent o swoim krytycznym stosunku do UE

Prezydenta w BBC zapytano także o jego krytyczny stosunek do Unii Europejskiej. Karol Nawrocki stwierdził, „Polska wchodziła do UE, żeby mieć więcej wolności, a nie ograniczeń”. Zaznaczył, że jako prezydent chce, żeby Polska była w Unii Europejskiej, jednak „demokracja polega na tym, że możemy dyskutować o błędach, które zostały popełnione”.

– Unia Europejska została stworzona na innych fundamentach, a dzisiaj idzie w zupełnie innym kierunku. W Polsce najważniejsza jest konstytucja. I tak – jestem krytyczny, jeśli Unia chce zmieniać polski system, polski ustrój, jeśli chce mówić Polakom co mają jeść, a czego nie, jeśli Unia podpisuje umowę z krajami Mercosur, niszcząc polskie rolnictwo – tłumaczył.

Zaapelował, aby UE wróciła do korzeni. – Zobaczmy swój potencjał, którym jest nasza gospodarka i nasze wartości, a wtedy przed nami piękna przyszłość – dodał.

Czytaj też:

Ważna ustawa już u Nawrockiego. Prezydent ma mało czasu na decyzjęCzytaj też:

Musk skomentował decyzję prezydenta Nawrockiego. "Bravo"