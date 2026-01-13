Ważna ustawa już u Nawrockiego. Prezydent ma mało czasu na decyzję
Udostępnij1 Skomentuj
Kraj

Ważna ustawa już u Nawrockiego. Prezydent ma mało czasu na decyzję

Dodano: 
Zbigniew Bogucki, prezydent Karol Nawrocki, Paweł Szefernaker
Zbigniew Bogucki, prezydent Karol Nawrocki, Paweł Szefernaker Źródło: KPRP/Mikołaj Bujak
Ustawa budżetowa wpłynęła do Kancelarii Prezydenta RP. Karol Nawrocki ma siedem dni na podjęcie decyzji.

Zbigniew Bogucki poinformował na platformie X, że do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła dzisiaj ustawa budżetowa.

twitter

„Jest to jedyna ustawa, wobec której w myśl zapisów Konstytucji, nie przysługuje Prezydentowi RP prawo weta” – zauważył.

Szef Kancelarii Prezydenta RP podkreślił, że „prezydent Karol Nawrocki zgodnie z prawem w ciągu 7 dni podejmie decyzję w sprawie budżetu”. „Prezydent RP może ustawę budżetową podpisać albo skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, po jej podpisaniu albo bez złożenia podpisu” – dodał.

Budżet na 2026 rok. Co zrobi prezydent Nawrocki?

O to, co w kwestii ustawy budżetowej zrobi prezydent, Karola Nawrockiego zapytano we wtorek w Londynie.

Prezydent ocenił, że „stan polskich finansów publicznych jest dzisiaj w nie takim stanie, jak wypadałoby go przygotować państwu, które jest w G20”.

– Z jednej strony – mówimy o wielkich sukcesach gospodarczych przez 35 lat, ponad 35 lat, a z drugiej strony – widzimy budżet i stan finansów publicznych państwa polskiego, który budzi głębokie zastrzeżenia nie tylko prezydenta Polski, ale obywateli – tłumaczył.

Zdaniem Karola Nawrockiego „właściwie stan polskiego budżetu jest źródłem wszystkich tych problemów, o które pyta pan redaktor”.

– Więc mam wiele zastrzeżeń do polskiego budżetu i do rozdysponowania polskich środków na przyszły rok i dużo żalu do polskiego rządu oraz ministra finansów, że tak zaniedbał kwestie budżetowe państwa polskiego i, że nie mamy właściwie czym dzielić – podkreślił.

Karol Nawrocki poinformował jednocześnie, że jego „decyzja co do podpisania budżetu albo skierowania do Trybunału Konstytucyjnego zapadnie w odpowiednich terminach”.

– Nie wiem co zrobię, dopuszczam każdą możliwość na dzień dzisiejszy. Mam dużo uwag do polskiego budżetu i pracy rządu w zakresie finansów publicznych. Zachowam się oczywiście w sposób rozsądny, w taki sposób, aby polska gospodarka i RP mogła funkcjonować – zwrócił uwagę prezydent.

Czytaj też:
Co zrobi prezydent w sprawie kluczowej ustawy? Tajemnicze słowa NawrockiegoCzytaj też:
Budżet bez podpisu? Domański mówi wprost o konsekwencjach

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: DoRzeczy.pl / x.com
Czytaj także