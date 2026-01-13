Ważna ustawa już u Nawrockiego. Prezydent ma mało czasu na decyzję

Zbigniew Bogucki poinformował na platformie X, że do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła dzisiaj ustawa budżetowa.

„Jest to jedyna ustawa, wobec której w myśl zapisów Konstytucji, nie przysługuje Prezydentowi RP prawo weta” – zauważył.

Szef Kancelarii Prezydenta RP podkreślił, że „prezydent Karol Nawrocki zgodnie z prawem w ciągu 7 dni podejmie decyzję w sprawie budżetu”. „Prezydent RP może ustawę budżetową podpisać albo skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, po jej podpisaniu albo bez złożenia podpisu” – dodał.

Budżet na 2026 rok. Co zrobi prezydent Nawrocki?

O to, co w kwestii ustawy budżetowej zrobi prezydent, Karola Nawrockiego zapytano we wtorek w Londynie.

Prezydent ocenił, że „stan polskich finansów publicznych jest dzisiaj w nie takim stanie, jak wypadałoby go przygotować państwu, które jest w G20”.

– Z jednej strony – mówimy o wielkich sukcesach gospodarczych przez 35 lat, ponad 35 lat, a z drugiej strony – widzimy budżet i stan finansów publicznych państwa polskiego, który budzi głębokie zastrzeżenia nie tylko prezydenta Polski, ale obywateli – tłumaczył.

Zdaniem Karola Nawrockiego „właściwie stan polskiego budżetu jest źródłem wszystkich tych problemów, o które pyta pan redaktor”.

– Więc mam wiele zastrzeżeń do polskiego budżetu i do rozdysponowania polskich środków na przyszły rok i dużo żalu do polskiego rządu oraz ministra finansów, że tak zaniedbał kwestie budżetowe państwa polskiego i, że nie mamy właściwie czym dzielić – podkreślił.

Karol Nawrocki poinformował jednocześnie, że jego „decyzja co do podpisania budżetu albo skierowania do Trybunału Konstytucyjnego zapadnie w odpowiednich terminach”.

– Nie wiem co zrobię, dopuszczam każdą możliwość na dzień dzisiejszy. Mam dużo uwag do polskiego budżetu i pracy rządu w zakresie finansów publicznych. Zachowam się oczywiście w sposób rozsądny, w taki sposób, aby polska gospodarka i RP mogła funkcjonować – zwrócił uwagę prezydent.

