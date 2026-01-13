Co zrobi prezydent w sprawie kluczowej ustawy? Tajemnicze słowa Nawrockiego

Sejm przyjął w piątek 10 poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2026 rok. Ustawa budżetowa zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, natomiast deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł.

Dochody budżetu państwa mają wynieść 647,2 mld zł.

Ustawa budżetowa na 2026 rok. Co zrobi prezydent Karol Nawrocki?

O to, co w kwestii ustawy budżetowej zrobi prezydent, Karola Nawrockiego zapytano w Londynie.

Prezydent ocenił, że „stan polskich finansów publicznych jest dzisiaj w nie takim stanie, jak wypadałoby go przygotować państwu, które jest w G20”.

– Z jednej strony – mówimy o wielkich sukcesach gospodarczych przez 35 lat, ponad 35 lat, a z drugiej strony – widzimy budżet i stan finansów publicznych państwa polskiego, który budzi głębokie zastrzeżenia nie tylko prezydenta Polski, ale obywateli – tłumaczył.

Zdaniem Karola Nawrockiego „właściwie stan polskiego budżetu jest źródłem wszystkich tych problemów, o które pyta pan redaktor”.

– Więc mam wiele zastrzeżeń do polskiego budżetu i do rozdysponowania polskich środków na przyszły rok i dużo żalu do polskiego rządu oraz ministra finansów, że tak zaniedbał kwestie budżetowe państwa polskiego i, że nie mamy właściwie czym dzielić – podkreślił.

Karol Nawrocki poinformował jednocześnie, że jego „decyzja co do podpisania budżetu albo skierowania do Trybunału Konstytucyjnego zapadnie w odpowiednich terminach”.

– Nie wiem co zrobię, dopuszczam każdą możliwość na dzień dzisiejszy. Mam dużo uwag do polskiego budżetu i pracy rządu w zakresie finansów publicznych. Zachowam się oczywiście w sposób rozsądny, w taki sposób, aby polska gospodarka i RP mogła funkcjonować – zwrócił uwagę prezydent.

