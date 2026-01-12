Co zrobi Nawrocki w sprawie kluczowej ustawy? Oto możliwe scenariusze

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki w Telewizji Trwam został zapytany o ustawę budżetową na 2026 rok.

Ustawa budżetowa. Co zrobi prezydent Karol Nawrocki?

Prezydencki minister zauważył, że to jedyna ustawa, wobec której prezydent nie ma prawa weta. Przypomniał, że prezydent może jedynie skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, „uprzednio, nie podpisując jej, albo (…) podpisać ustawę i następczo skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego”.

– Pan prezydent oczywiście nie przesądził, czy nie skieruje tego budżetu do Trybunału Konstytucyjnego, to się rozegra w najbliższych dniach – powiedział.

"Budżet jest fatalny"

Zbigniew Bogucki ocenił, że „oczywiście, ten budżet jest fatalny”.

– Ten budżet jest zły. Ale ten budżet będziemy musieli spłacać, daj Boże, jak najszybciej, będziemy musieli bardzo głęboko naprawiać. Ten budżet ma jakąś otchłań deficytu. Ten budżet atakuje tam, gdzie zabiera środki, te instytucje, które są jeszcze niezależne od rządu Donalda Tuska. Ale ten budżet ma też swoje podziałki dotyczące obrony narodowej, szkolnictwa, itd. Tam też są środki niewystarczające – tłumaczył.

Szef Kancelarii Prezydenta RP stwierdził, że podczas ustalania budżetu na 2026 rok, rząd wciąż przestrzega „przynajmniej formalnie” reguł i barier konstytucyjnych, m.in. tych wynikających z procedury nadmiernego deficytu.

Przypomniał, że prezydent ma na podjęcie decyzji w sprawie budżetu siedem dni.

Zauważył też, że w obecnej sytuacji prezydent nie może np. rozwiązać Sejmu, co jest możliwe w razie braku uchwalenia ustawy budżetowej w przewidzianym przez konstytucję terminie.

– W tych warunkach jest to właściwie niemożliwe. Natomiast to nie jest tak, że pan prezydent składa broń, czy my składamy broń, ale trzeba też stanąć w prawdzie. Trzeba też używać tych środków, które są możliwe, a nie tych, które możliwe do użycia po prostu nie są – mówił.

Parlament zakończył prace nad budżetem

Sejm przyjął w piątek 10 poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2026 rok. Ustawa budżetowa zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, natomiast deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł.

Dochody budżetu państwa mają wynieść 647,2 mld zł.

