Koniec prac nad budżetem. Sejm zdecydował

Ustawa budżetowa na przyszły rok zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, natomiast deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa mają wynieść 647,2 mld zł.

W budżecie zaplanowano rekordowe wydatki na obronę – ponad 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB. Środki te mają być przeznaczone na modernizację Wojska Polskiego i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB.

Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego do podpisu. Zgodnie z Konstytucją RP, głowa państwa ma 7 dni na podpisanie ustawy budżetowej lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego, który musi wydać orzeczenie w tej sprawie nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania ustawy.

Co zrobi Nawrocki? Minister finansów krytykuje prezydenta

Wszystko w rękach prezydenta. Działania Karola Nawrockiego skrytykował minister finansów Andrzej Domański.

– Wetomat prezydenta działa niestety bardzo sprawnie. Wetuje potrzebne, ważne ustawy, chociażby dotyczące opłaty cukrowej. To dodatkowy miliard złotych, który mógł trafić na NFZ, a przez weto prezydenta nie trafi. Łącznie weta prezydenta to trzy miliardy złotych strat dla budżetu państwa, czy szerzej – dla systemu finansów publicznych – stwierdził na antenie RMF FM szef resortu finansów i gospodarki. – Ale polska gospodarka przyspiesza, to wszyscy widzimy w danych. Weszliśmy do grupy 20 największych gospodarek na świecie i to również oznacza, że te dochody podatkowe rok w rok rosną – wskazał.

– Tymi wetami pan prezydent pewnie chciałby podjąć takie próby, żeby ten budżet wywrócić – ocenił polityk Koalicji Obywatelskiej. – On oczywiście osłabia finanse publiczne, osłabia finanse NFZ, natomiast całości konstrukcji budżetowej nie wywróci – dodał.

