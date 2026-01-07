Rządowy program zagrożony. W styczniu może zabraknąć pieniędzy

Według stanu na koniec grudnia 2025 r., w programie "NaszEauto" złożono blisko 30 tys. wniosków o dotację, a w ciągu 11 miesięcy trwania programu wykorzystano 940,6 mln zł z 1,18 mld zł planowanego budżetu, czyli 80 proc. – podała fundacja EV Klub Polska.

Wkrótce skończą się pieniądze na dopłaty?

Według szacunków fundacji i portalu elektromobilni.pl cała pula środków w programie wyczerpie się najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu.

– Grudzień był rekordowy pod każdym względem. 6469 złożonych wniosków to ponad pięciokrotnie więcej niż na starcie programu. Liczba samochodów elektrycznych w Polsce rośnie w dynamicznym tempie, a program "NaszEauto" odgrywa kluczową rolę – powiedział prezes EV Klub Polska Łukasz Lewandowski.

Podkreślił, że rejestracje nowych aut elektrycznych systematycznie rosną, osiągając już poziom ponad 11 proc. udziału w rejestracjach nowych pojazdów w grudniu 2025. Wraz z rosnącą liczbą rejestracji EV kończy się budżet programu i szansa na skorzystanie z dotacji.

– Tak jak szacowaliśmy od kilku miesięcy, ostatnie wnioski, które otrzymają dopłatę zostaną złożone w styczniu 2026 lub najpóźniej lutym – dodał. Łącznie, do końca grudnia 2025 r., złożono 29 938 wniosków, z czego 75 proc. dotyczyło leasingu, a 25 proc. zakupu prywatnego.

Także tempo rozliczania wniosków istotnie przyspieszyło. Do końca grudnia zatwierdzono 4998 wniosków, a wypłacono 2619 dofinansowań. To znaczny wzrost w porównaniu z wcześniejszymi miesiącami, jednak w dalszym ciągu tylko ok. 17 proc. złożonych wniosków zostało w pełni rozliczonych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej intensyfikuje wysiłki, aby dotrzymać terminu zamknięcia programu do końca sierpnia 2026 r. – wskazano.

"NaszEauto". Program finansowania samochodów elektrycznych

Program "NaszEauto" został uruchomiony w lutym 2025 r. z początkowym budżetem 1,6 mld zł. W październiku 2025 r. alokacja została zredukowana do 1,18 mld zł, a następnie zmieniono kwoty dofinansowania i rozszerzono katalog kwalifikujących się pojazdów o samochody dostawcze (kategoria N1 do 3,5 tony) oraz busy (kategoria M2 do 5 ton), dla których dofinansowanie może wynieść odpowiednio nawet 70 i 600 tys. zł.

Zgodnie z harmonogramem NFOŚiGW ma przyjmować wnioski w programie do 30 kwietnia 2026 r.

