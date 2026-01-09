"Trzy miliardy strat dla budżetu". Domański o działaniach prezydenta

– Wetomat prezydenta działa niestety bardzo sprawnie. Wetuje potrzebne, ważne ustawy, chociażby dotyczące opłaty cukrowej. To dodatkowy miliard złotych, który mógł trafić na NFZ, a przez weto prezydenta nie trafi. Łącznie weta prezydenta to trzy miliardy złotych strat dla budżetu państwa, czy szerzej – dla systemu finansów publicznych – stwierdził na antenie RMF FM minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Ale polska gospodarka przyspiesza, to wszyscy widzimy w danych. Weszliśmy do grupy 20 największych gospodarek na świecie i to również oznacza, że te dochody podatkowe rok w rok rosną – wskazał.

– Tymi wetami pan prezydent pewnie chciałby podjąć takie próby, żeby ten budżet wywrócić – ocenił polityk Koalicji Obywatelskiej. – On oczywiście osłabia finanse publiczne, osłabia finanse NFZ, natomiast całości konstrukcji budżetowej nie wywróci – dodał.

Budżet na 2026 rok

W piątek po południu w Sejmie odbędą się ważne głosowania. Posłowie pochylą się nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej na 2026 r. Zakładają one m.in. zwiększenie środków na aktywizację seniorów oraz cyberbezpieczeństwo. Sejm może te poprawki przyjąć lub odrzucić. Niezależnie od wyniku głosowania, ustawa budżetowa trafi na biurko głowy państwa. Gdyby nie nastąpiło to do końca stycznia, prezydent mógłby skrócić kadencję Sejmu i zarządzić nowe wybory.

Ustawa budżetowa na 2026 r. zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł. Dochody państwa zaplanowano na poziomie 647,2 mld zł. W budżecie zaplanowano rekordowe wydatki na obronę – ponad 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB. Środki te mają być przeznaczone na modernizację Wojska Polskiego i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB.

