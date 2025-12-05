Budżet na 2026 rok. Sejm zdecydował, jest komentarz Tuska
Udostępnij13 Skomentuj
Ekonomia

Budżet na 2026 rok. Sejm zdecydował, jest komentarz Tuska

Dodano: 
Posiedzenie Sejmu, zdjęcie ilustracyjne
Posiedzenie Sejmu, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Piotr Tracz / Kancelaria Sejmu
Sejm przyjął ustawę budżetową na 2026 rok. Dochody wyniosą 647,2 mld zł, wydatki – 918,9 mld zł, a deficyt –  271,7 mld zł.

Za przyjęciem projektu ustawy budżetowej na 2026 rok głosowało 233 posłów, przeciw było 197, nikt nie wstrzymał się od głosu.

twitter

Za budżetem na przyszły rok głosowali wszyscy obecni w sali plenarnej Sejmu posłowie Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. W przypadku innej partii koalicji rządzącej – Lewicy – "wyłamał się" Łukasz Litewka, który głosował przeciw. Przeciw byli także parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Wolnych Republikanów oraz partii Razem.

Na platformie X pojawił się pierwszy komentarz premiera Donalda Tuska w tej sprawie. "Jest dobry budżet, jest stabilna koalicja, jest bezpieczeństwo!" – nie krył zachwytu szef rządu.

twitter

Sejm uchwalił budżet 2026. Oto szczegóły

Ustawa budżetowa na 2026 rok zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł. Dochody państwa zaplanowano na poziomie 647,2 mld zł. Wpływy z VAT mają wynieść 341,5 mld zł, z kolei 103,3 mld zł budżet ma uzyskać z akcyzy, 80,4 mld zł z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), a 32 mld zł z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Relacja państwowego długu publicznego do PKB ukształtuje się na poziomie 53,8 proc., pozostając poniżej progu ostrożnościowego (55 proc.), określonego w ustawie o finansach publicznych.

W budżecie na przyszły rok zaplanowano rekordowe wydatki na obronę – ponad 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB. Środki te mają być przeznaczone na modernizację Wojska Polskiego i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB. Priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolej wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa.

Ponadto, zabezpieczone zostały środki m.in. na: telefon zaufania (30 mln zł), program in vitro (600 mln zł), program "Dobry Start" (1,4 mld zł), program "Aktywny Rodzic" (6 mld zł), wypłatę 13. i 14. emerytury (ok. 31,8 mld zł) oraz 800 plus (ok. 61,7 mld zł).

Czytaj też:
Ile w tym roku wydamy na święta? "Wyraźnie zróżnicowane podejścia"Czytaj też:
Glapiński ogłosił sukces. "Moment na wypicie szampana"

Kup akcje Do Rzeczy S.A.
Odbierz roczną subskrypcję gratis!
Szczegóły: platforma.dminc.pl

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: DoRzeczy.pl / X
Czytaj także