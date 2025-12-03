Ważne zmiany w wypłatach 800 plus. Kogo dotyczą?

Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziców bądź opiekunów prawnych. Program "Rodzina 800 plus", realizowany od 1 kwietnia 2016 r., stanowi wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka.

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie (wcześniej 500 zł). Aby je otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Program "Rodzina 800 plus" gwarantuje comiesięczne wsparcie na każde dziecko, co w skali 18 lat daje nawet 172 800 zł.

800 plus. ZUS zmienia terminy w grudniu

Co miesiąc ZUS wypłaca świadczenie 800 plus w stałych terminach, które przypadają na: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20., 22. i 24. dzień miesiąca. Ta ostatnia data zarezerwowana jest dla nowych świadczeniobiorców oraz ukraińskich uchodźców, którzy korzystają z 800 plus.

Kiedy ZUS nie może zrealizować przelewu w danym terminie (np. ze względu na dzień wolny od pracy), przekazuje środki odpowiednio wcześniej.

W grudniu 2025 zmiana terminu wypłat 800 plus będzie dotyczyć czterech grup świadczeniobiorców. Chodzi o tych rodziców i opiekunów prawnych, którzy środki na konto otrzymują 7., 14., 20. oraz 24. dnia miesiąca. W pierwszych trzech przypadkach terminy przypadają w weekend – sobotę lub niedzielę. Z kolei 24 grudnia to Wigilia Bożego Narodzenia, która w tym roku jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Osoby, które zazwyczaj otrzymują środki 7. dnia miesiąca, zobaczą przelew już 5 grudnia (piątek). Analogiczna sytuacja dotyczy terminu z 14 grudnia – tutaj pieniądze wpłyną na konto 12 grudnia. Z kolei rodzice oczekujący wypłat 20 grudnia otrzymają środki dzień wcześniej, czyli 19 grudnia. Natomiast przelewy zaplanowane na 24 grudnia zostaną zrealizowane 23 grudnia (wtorek).

