Duża fabryka znika po prawie 100 latach. "Restrukturyzacja nieopłacalna"

Zapadła ostateczna decyzja dotycząca przyszłości Stomilu Poznań S.A. W piątek 2 stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy przyjęło wniosek zarządu o rozwiązanie spółki i postawienie jej w stan likwidacji. Właścicielem 85 proc. akcji zakładu jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Decyzja oznacza definitywne zakończenie dotychczasowego funkcjonowania jednej z najstarszych fabryk przemysłowych w Poznaniu.

Likwidacja potrwa ponad rok

Nadzwyczajne walne zgromadzenie odbyło się w piątek w południe w Warszawie. Wniosek o likwidację spółki został złożony przez zarząd Stomilu 27 listopada 2025 roku. Jak poinformował prezes PGZ Adam Leszkiewicz, wcześniejsze plany restrukturyzacyjne nie dawały realnych szans na poprawę sytuacji finansowej zakładu. Spółka od lat notuje straty, zmaga się z narastającym zadłużeniem i brakiem zdolności kredytowej.

PGZ podkreśla, że likwidacja będzie procesem stopniowym, prowadzonym zgodnie z przepisami prawa i pod nadzorem akcjonariuszy. Według zapowiedzi potrwa ona ponad rok. Część z 119 pracowników może otrzymać propozycję przeniesienia do innych poznańskich zakładów należących do grupy. Zapowiedziano także uruchomienie programu dobrowolnych odejść. Jeśli proces zakończy się przed 2028 rokiem, Stomil Poznań nie doczeka setnych urodzin.

Przestarzała technologia i rosnące długi

Stomil Poznań był pionierem polskiego przemysłu oponiarskiego. W najlepszym okresie zatrudniał kilka tysięcy osób i eksportował swoje wyroby do wielu krajów Europy i świata. Po transformacji ustrojowej zakład zachował status przedsiębiorstwa zbrojeniowego, koncentrując się m.in. na produkcji dla wojska.

Dziś spółka produkuje m.in. elementy gumowo-metalowe dla armii oraz wybranych podmiotów przemysłowych, jednak od lat przynosi straty. Jej zadłużenie wynosi około 22 mln zł, a stosowana technologia jest przestarzała. Zakład produkuje opony wyłącznie w systemie diagonalnym, podczas gdy rynek od lat opiera się na nowocześniejszych oponach radialnych. Według PGZ przywrócenie rentowności wymagałoby nakładów rzędu kilkuset milionów złotych, co przesądziło o decyzji o likwidacji.

