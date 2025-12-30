Ciemne chmury nad "Wyborczą" i Gazeta.pl. Ponad 100 osób traci pracę

"Przyczyną przeprowadzenia zwolnień grupowych jest transformacja obszaru cyfrowej działalności grupy kapitałowej Agora SA, która w obecnym modelu funkcjonowania nie jest efektywna. W celu dostosowania się do realiów rynkowych oraz możliwości finansowych grupy kapitałowej Agora SA została podjęta decyzja o likwidacji części stanowisk pracy, likwidacji stanowisk o powielającym się zakresie obowiązków oraz automatyzacji wybranych procesów, co skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania na pracę" – czytamy w komunikacie.

To kolejne informacje o złej sytuacji Agory. Niedawno spółka przekazała, że jest zmuszona sprzedać swoje akcje.

Masowe zwolnienia

Zamiarem zarządu Wyborczej jest przeprowadzenie zwolnień do 60 pracowników zatrudnionych w spółce w obszarach wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji (co stanowi 13,48 proc. wszystkich zatrudnionych w tej spółce na dzień 30 grudnia 2025 roku). Zamiarem Gazeta.pl jest przeprowadzenie zwolnień do 63 pracowników w takich samych obszarach (co stanowi 25,82 proc. zatrudnionych), a w Eurozet Consulting do 13 pracowników (20,63 proc.).

"Wyborcza, Gazeta.pl oraz Eurozet Consulting przeprowadzą te zmiany z dbałością o pracowników, oferując im ustawowe odprawy oraz podejmując inne działania osłonowe i wspierające, które będą przedmiotem ustaleń ze związkiem zawodowym, Radą Pracowników i przedstawicielami pracowników" – zadeklarowano także.

Ponad 160 osób bez pracy

Zarząd Agora SA informuje ponadto, że restrukturyzacja zatrudnienia w grupie kapitałowej obejmie również Agora SA, która zamierza zwolnić do 20 pracowników w obszarach wsparcia biznesowego i operacyjnego, oraz Grupę Radiową Agory oraz Eurozet, w których restrukturyzacja obejmie łącznie do 10 osób. W ww. spółkach restrukturyzacja nie będzie miała charakteru zwolnień grupowych. Łącznie grupa kapitałowa w ramach restrukturyzacji zatrudnienia zwolni do 166 pracowników, co stanowi 6,56 proc. pracowników Grupy, podsumowano.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych.

Czytaj też:

Agora oszczędzi na podatkach. Jest zgoda skarbówki