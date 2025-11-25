Agora oszczędzi na podatkach. Jest zgoda skarbówki

Agora poinformowała w komunikacie giełdowym, że naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zarejestrował przedłużenie na 2026 rok przez firmę i jej kilka spółek umowy o przedłużeniu okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej Agora.

Taką grupę Agora tworzy ze spółkami zależnymi Grupa Radiowa Agory, Agora TC, Plan D, Helios, AMS, Yieldbird i Plan A. Agora została wskazana jako spółka reprezentująca grupę w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów ordynacji podatkowej.

Firma szacuje, że dzięki temu w 2026 roku zobowiązanie podatkowe podmiotów tworzących grupę zgodnie z prawem zostanie obniżone o ok. 10 mln zł.

Agora podatkową grupę kapitałową razem ze swoimi kilkoma spółkami zależnymi tworzy od 2018 roku. Pod koniec ub.r. szacowała, że dzięki temu w 2025 roku owe firmy zaoszczędzą na podatkach ok. 11,5 mln zł.

W trzecim kwartale 2025 roku grupa kapitałowa Agora wypracowała wzrost przychodów o 10,2 proc. do 368,6 mln zł oraz ograniczyła stratę netto o ponad połowę: z 11,5 do 5,3 mln zł. Spadki zanotowały segment prasowy i internetowy firmy, obejmujące głównie "Gazetę Wyborczą" i Gazeta.pl.

Wspólny zarząd Agory

Niedawno poinformowano, że spółki Wyborcza i Gazeta.pl, należące do Grupy Agora, od grudnia będą miały nowy, wspólny zarząd. To efekt nowej strategii 1Digital, której celem jest wzmocnienie pozycji Agory w obszarze cyfrowym.

1Digital obejmie Wyborczą, serwis Gazeta.pl oraz część cyfrową Grupy Eurozet. W nowym zarządzie znajdą się Aleksandra Sobczak (prezes), Bartłomiej Chmiel (dotychczasowy prezes zarządu Gazeta.pl), Mikołaj Chrzan (prezes zarządu spółki Wyborcza) i Ewa Walas (wicenaczelna Gazeta.pl). "Właśnie im powierzamy misję stworzenia nowej, silnej cyfrowej Agory. Od grudnia będą zarządzać dwoma spółkami, które posiadają w swoim portfelu wiodące marki mediowe, największe zespoły redakcyjne, zasoby technologiczne i kompetencje digital" – poinformowano w komunikacie.

