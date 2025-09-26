Sieć kin Agory nie chce filmu o polskiej bohaterce? Reżyser: Ktoś naciska na bojkot?

Sprawa dotyczy filmu "Skarbek" (oryg. The Partisan), który opowiada historię Krystyny Skarbek, agentki SOE, a zarazem "ulubionej agentki Winstona Churchilla". To produkcja brytyjsko, polsko, amerykańska.

Sieć kin Helios, podjęła jednak decyzję, aby film niemal zupełnie zniknął. Obraz pojawi się jedynie w kilku lokalizacjach. Helion praktycznie nie promuje filmu, nie pokazuje zwiastunów, nie pokazuje reklam.

Reżyser filmu, James Marquand, nie kryje zdziwienia zaistniałą sytuacją. – Nigdy dotychczas nie spotkałem się z taką sytuacją. Przyjechałem do Polski żeby nakręcić film o Polce, która poważnie przyczyniła się do zwycięstwa Aliantów podczas II wojny światowej, a historia ją zapomniała lub nie chciała o niej pamiętać. Teraz to się zmieni i o Skarbek wreszcie będzie głośno, ta bohaterka naprawdę na to zasługuje. Rozmawiają z nami kina z całego świata, film jest rozchwytywany przez dystrybutorów w Azji czy Ameryce Południowej, a w Polsce ktoś naciska na bojkot? Jest to dla mnie całkowicie niezrozumiałe – podkreśla.

Jeden z producentów filmu Skarbek, Mathew Whyte, dodaje, że Krystyna Skarbek to bohaterka, która powinna łączyć Polaków o wszystkich poglądach. – Żeby międzynarodowa sieć kin w Polsce chciała nasz film pokazywać, a polska namawiała do bojkotu? Niech mi ktoś to wytłumaczy– wskazuje

.

Warzecha: To nie przypadek. "Zielona granica" ruszyła w 230 kinach

Sprawę skomentował w mediach społecznościowych publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha. "Wydaje się, że wreszcie jest: w międzynarodowej obsadzie, efektownie zrobiony film o wielkim polskim asie wywiadu II wojny światowej – Krystynie Skarbek. Oryginalny tytuł to »The Partisan«, w Polsce – »Skarbek«. I nagle dzieje się coś dziwnego: sieć Helios, należąca do Agory, drastycznie ogranicza nie tylko reklamę tytułu (praktycznie jej nie ma), ale też planuje pokazywać film tylko w kilku kinach" – wskazuje.

twitter

Warzecha podkreśla, że dla porównania: "Zielona granica" była wyświetlana w 230 kinach tej sieci. "Helios za to reklamuje i zamierza promować w tym samym czasie debilny filmik »Friz & Wersow. Miłość w czasach online«" o jakichś skretyniałych infleuncerach. Na szczęście »Skarbek« można będzie normalnie zobaczyć w kinach sieci Cinema City. I proszę mi nie pisać, że tu jest jakiś przypadek, bo ja w takie przypadki nie wierzę" – podkreśla publicysta.

Czytaj też:

"Cenzor zdecyduje". Polityk ostrzega przed projektemCzytaj też:

Kłopoty Agory. Zwolnienia w spółce Wyborcza