"Manipulacja". Rzecznik prezydenta uderza w rząd Tuska

Słowa głowy państwa padły w trakcie uroczystości upamiętniających rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. – Polska wspólnota narodowa jest otwarta na Zachód, ale też gotowa do obrony zachodniej granicy Rzeczpospolitej, o czym wiedzieli powstańcy wielkopolscy – mówił Nawrocki w Poznaniu.

Na słowa zareagowali politycy KO. Jako pierwszy głos zabrał wicepremier Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym odpowiedział głowie państwa. "Pragnę uspokoić pana prezydenta, że dopóki Niemcy są w NATO i UE, a rządzą nimi chrześcijańscy lub socjal demokraci [CDU/CSU i SPD], zagrożenie naszej zachodniej granicy jest żadne. Powstać mogłoby dopiero, gdyby władzę za Odrą objęli eurofobiczni nacjonaliści" – napisał Radosław Sikorski.

W podobnym tonie wypowiedział się premier Donald Tusk. "Prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem (Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS) a naszą Koalicją. Sporu śmiertelnie poważnego, sporu o nasze wartości, bezpieczeństwo, suwerenność. Wschód albo Zachód" – napisał szef rządu.

Leśkiewicz o słowach polityków KO: Nic nie zrozumieli

Na krytyczne uwagi zareagował w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Karol Nawrocki, Rafał Leśkiewicz.

"Premier Donald Tusk i jego koledzy z rządu znowu nic nie zrozumieli. Najpierw parli do resetu z Rosją, potem zaprzeczali licząc na to, że Polacy mają krótką pamięć" – napisał Leśkiewicz na portalu X.

Jak stwierdził: "Dziś, stosując opanowane do perfekcji mechanizmy manipulacji, kreują alternatywną rzeczywistość, wykorzystując do tego wystąpienie Prezydenta RP podczas obchodów 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego".

"Brak sukcesów w polityce krajowej i międzynarodowej ekipa Premiera Tuska rekompensuje sobie X-owym pustosłowiem. Bo ich przecież nikt nie ogra..." – czytamy we wpisie.

