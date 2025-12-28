Nawrocki mówił o obronie zachodniej granicy. Sikorski nie wytrzymał

Słowa prezydenta padły w trakcie uroczystości upamiętniających rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. – Polska wspólnota narodowa jest otwarta na Zachód, ale też gotowa do obrony zachodniej granicy Rzeczpospolitej, o czym wiedzieli powstańcy wielkopolscy – mówił Nawrocki w Poznaniu.

Słowa prezydenta wyraźnie poruszyły Radosława Sikorskiego. Minister spraw zagranicznych zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym odpowiedział głowie państwa.

"Pragnę uspokoić pana prezydenta, że dopóki Niemcy są w NATO i UE, a rządzą nimi chrześcijańscy lub socjal demokraci [CDU/CSU i SPD], zagrożenie naszej zachodniej granicy jest żadne. Powstać mogłoby dopiero, gdyby władzę za Odrą objęli eurofobiczni nacjonaliści" – napisał Radosław Sikorski.

Wpis ministra odnosił się do pogarszającej się sytuacji mainstreamowych partii w Niemczech, co zbiega się z sukcesywnym wzrostem poparcia dla AfD. W październikowym sondażu Alternatywa dla Niemiec zdobyła 27 proc. To najwyższy wynik tego ugrupowania w historii. W niemieckich mediach głównego nurtu AfD jest określana jako "organizacja prawicowo-ekstremistyczna".

Według medialnych doniesień, Alternatywa dla Niemiec "rozbudowuje sieć kontaktów" z Partią Republikańską i współpracownikami Donalda Trumpa. Jak stwierdził niemiecki tygodnik "Der Spiegel", celem AfD jest "przekonanie USA do wywarcia presji na rząd Niemiec i zdobycie wsparcia Waszyngtonu w obliczu możliwego zakazu działalności".

Tygodnik "Der Spiegel" ocenił niedawno, że grudniowe podróże delegacji AfD do Stanów Zjednoczonych "wyglądają na coś więcej niż zwykłe przyjacielskie wizyty między ideologicznymi sojusznikami". Zwrócono przy tym uwagę, że spotkania odbywają się w okresie "gwałtownego pogorszenia relacji" między USA a Europą.

