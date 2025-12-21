Niemcy mówią "dość". Sondaż pokazuje wyraźny zwrot wobec migrantów

Sondaż przeprowadzony przez instytut YouGov na zlecenie Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA) zrealizowano w dniach 12–15 grudnia na próbie ponad 2,1 tys. osób uprawnionych do głosowania.

Ponad 70 proc. społeczeństwa chce redukcji migracji w Niemczech

Na pytanie, czy respondenci zgadzają się z celem ministra spraw wewnętrznych Niemiec Alexandra Dobrindta dotyczącym redukcji imigracji azylowej, 53 proc. badanych odpowiedziało, że "w pełni się zgadza". Kolejne 23 proc. zadeklarowało, że "raczej się zgadza". Przeciwko temu kursowi opowiedziało się łącznie 15 proc. respondentów, natomiast 9 proc. nie potrafiło wyrazić jednoznacznej opinii lub nie udzieliło odpowiedzi. Oznacza to, że łącznie 76 proc. badanych popiera, w różnym stopniu, ograniczenie napływu migrantów.

Najwyższy poziom poparcia dla redukcji imigracji osób ubiegających się o azyl odnotowano wśród wyborców Alternatywy dla Niemiec (AfD). Ponadprzeciętnie wysoki odsetek zwolenników tego rozwiązania występuje również wśród wyborców CDU i CSU, a także FDP oraz BSW. Wśród sympatyków SPD poparcie jest wyraźnie niższe, natomiast zdecydowanie najmniej osób zgadzających się z zapowiadanym kursem znajduje się w elektoratach Zielonych i Lewicy. Badanie wskazuje także na różnice demograficzne – zaostrzenie polityki migracyjnej częściej popierają osoby starsze niż młodsze.

Znacznie mniej wniosków o azyl

Po objęciu urzędu w maju Alexander Dobrindt zarządził intensyfikację kontroli na wszystkich granicach Niemiec, kontynuując działania wprowadzone wcześniej przez Nancy Faeser. Wydał także polecenie, aby osoby ubiegające się o azyl były odsyłane już na granicy, z wyjątkiem kobiet w ciąży, osób chorych oraz innych przedstawicieli tzw. grup wrażliwych. Część ustaleń koalicyjnych CDU, CSU i SPD dotyczących polityki migracyjnej została już wdrożona, w tym zasadnicze wstrzymanie łączenia rodzin w przypadku osób objętych ochroną subsydiarną.

Rząd federalny wskazuje jednocześnie na wyraźny spadek liczby nowych wniosków o azyl. Według danych Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), od stycznia do końca listopada 106 298 osób po raz pierwszy złożyło wniosek o azyl w Niemczech. To o 51 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

