Nie tylko Polska. Niemcy też zwolnione z obowiązkowego przyjmowania migrantów

W poniedziałek premier Donald Tusk ogłosił, że Polska została zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach Paktu Migracyjnego. Politycy koalicji rządowej przedstawiali decyzję Unii Europejskiej jako polski sukces. Opozycja wskazywała, że zwolnienie dotyczy tylko 2026 roku. Po tym czasie polski rząd będzie musiał ponownie składać wniosek o preferencyjne warunki, co automatycznie nie oznacza, że zostanie on zaakceptowany w Brukseli. Politycy koalicji przekonują, że w rzeczywistości jest inaczej.

"Odpowiadając na pojawiające się manipulacje. Przyjęta dzisiaj decyzja dotyczącą solidarności w Pakcie migracyjnym, w której Polska jest całkowicie zwolniona, jest OSTATECZNA i nie podlega negocjacjom. Teraz tylko następuje tłumaczenie na wszystkie języki. To jest formalność" – czytamy we wpisie zajmującego się kwestiami migracji podsekretarza stanu MSWiA Macieja Duszczyka.

Jak się okazuje, także Niemcy wynegocjowały zwolnienie z zapisów Paktu Migracyjnego na przyszły rok. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt, "nie będziemy musieli ponosić żadnych kosztów finansowych, a z drugiej strony nie będziemy musieli przyjmować żadnych uchodźców". Minister wskazał, że w przeszłości Niemcy wykazały się "dużą solidarnością" w kwestii migracji, co zostało docenione przez UE.

Mimo pozytywnego rozstrzygnięcia w Brukseli, Dobrindt na razie wykluczył zniesienie kontroli na zewnętrznych granicach strefy Schengen.

Pakt Migracyjny

Przypomnijmy, że Pakt migracyjny Unii Europejskiej zacznie obowiązywać w połowie 2026 r. W listopadzie polski rząd wniósł o zwolnienie naszego kraju z przymusu relokacji migrantów, argumentując to presją migracyjną ze strony Białorusi oraz przyjęciem ogromnej liczby uchodźców wojennych z Ukrainy.

Istotą paktu jest rozlokowywanie nielegalnych imigrantów po całej Unii Europejskiej, włączając w to także te państwa, które do tej pory nie otworzyły swoich granic na masową migrację. Jeśli dany rząd odmówi, podatnicy tego państwa będą musieli płacić do Unii Europejskiej kary finansowe.

