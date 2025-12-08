Tusk twierdzi, że KE pozwoliła Polsce nie uczestniczyć w relokacji migrantów

W poniedziałek Marcin Kierwiński poinformował, że uczestniczy w posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy mają wstępnie zatwierdzić plan Komisji Europejskiej dotyczący tzw. mechanizmu solidarnościowego. Chodzi o przyjmowanie nielegalnych imigrantów z Afryki i Azji do państw unijnych, także tych z Europy Środkowo-Wschodniej, które do tej pory nie otworzyły się na masową migrację, jak Niemcy, Francja czy Włochy. Wobec oporu części rządów, Komisja Europejska zgodziła się na rozważnie w swoim nakazie tymczasowych ustępstw.

Tusk: Tak jak zapowiadałem

Po godzinie 12 premier Donald Tusk potwierdził, że zapadła w tym zakresie decyzja pozytywna. "Tak jak zapowiadałem, Polska została zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach unijnego mechanizmu relokacji".

Kierwiński: Ani relokacji migrantów, ani odszkodowań

— Dziś, na poziomie politycznym, zamkniemy kwestie dotyczące paktu migracyjnego i tego, że Polska nie będzie partycypować w jakimkolwiek mechanizmie relokacji. Mówiliśmy, że nie będziemy przyjmować żadnych uchodźców w ramach tego mechanizmu. Nie będziemy też płacić żadnych odszkodowań w tym zakresie. Więc ta polityczna zgoda, która została wypracowana, dla Polski jest bardzo dobra — powiedział szef MSWiA.

Opinia ministra: Polska będzie zwolniona przez kolejne lata

– To jest dobry dzień. Jestem przekonany, że tak też będzie przez kolejne lata, zwłaszcza że ten mechanizm, który został ustanowiony, który mówi bardzo jasno, że Polska jest krajem, który znajduje się pod presją emigracyjną, że pomagamy naszym przyjaciołom z Ukrainy. Ten mechanizm, który został zaproponowany, będzie obowiązywał przez wiele, wiele lat – oznajmił polityk.

Jednak według dotychczasowych doniesień z Zachodu decyzja ta dotyczyłaby 2026 roku. W 2027 roku Polska miałaby więc zacząć przyjmować migrantów. Mimo to, pogłoski o prawdopodobnej akceptacji wniosku Warszawy dotyczącego zwolnienia na okres jednego roku są przedstawiane przez koalicję rządową i część mediów jako sukces.

