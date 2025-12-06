Władze stolicy nie żałują pieniędzy na masową migrację. "Wielkie doświadczenie dla rodziny"

Władze Rzymu ogłosiły nowy przetarg o wartości 400 000 euro na rzecz "przyjmowanie migrantów w mieście". Zwycięzcą została zajmująca się migracją organizacja pozarządowa "Refugees Welcome Italy" (uchodźcy mile widziani we Włoszech).

Włochy. Proimigracyjny program w Rzymie

Osoby prywatne będą mogły dobrowolnie przyjmować migrantów do swoich domów i ponosić koszty ich zakwaterowania i wyżywienia. Pieniądze mają natomiast zostać przeznaczone na działalność "Refugees Welcome Italy" polegającą m.in. na identyfikowaniu "rodzin, mentorów i opiekunów społecznych", którzy będą gotowi przyjąć u siebie migrantów. Środki z budżetu miasta zostaną również wykorzystane na "promowanie ścieżek włączenia społecznego i autonomii zawodowej".

Program ma rozpocząć się 1 stycznia 2026 roku i potrwać do końca roku 2028. Portal Remix News napisał, że wspomniana organizacja pozarządowa była jedyną, która złożyła wniosek o udział w przetargu.

"Wielkie doświadczenie dla rodziny"

Departament Polityki Społecznej miasta potwierdził, że "wydatki na włączenie społeczne odnoszą się wyłącznie do interwencji i środków skierowanych do beneficjentów usług", czyli samych migrantów.

"W związku z tym zwroty kosztów dla rodzin nie mogą być przypisane do tej pozycji ani do żadnego innego rodzaju wydatków, a zatem nie kwalifikują się" – wyjaśnili urzędnicy.

Proimigracyjne przedsięwzięcie krytykują przede wszystkim środowiska prawicowe, zwracając uwagę na "marnotrawstwo zasobów” oraz problem Włoch z masową migracją. Z kolei lewicowa włoska Partia Demokratyczna, z której wywodzi się burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri broniła propozycji, twierdząc, że "przyjmowanie migrantów do rodziny to doświadczenie o wielkiej wartości ludzkiej, społecznej i kulturowej".

