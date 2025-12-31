Ziemkiewicz: Polescape staje się pilną koniecznością

Pretekstem do rozważań Rafała Ziemkiewicza nad opuszczeniem przez Polskę Unii Europejskiej stała się reakcja innego publicysty "Do Rzeczy", Cezarego Gmyza, na wpis Dariusza Standerskiego.

Zachęcanie do Polexitu zakazane?

Wiceminister cyfryzacji poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o interwencji ws. filmików jakie w ostatnim czasie zaczęły pojawiać się na TikToku. Chodzi o nagrania przedstawiające stanowisko, że Polska powinna opuścić Wspólnotę. Według Standerskiego, sieją one "dezinformację", więc zwrócił się w tej sprawie do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej.

"Od kiedy treści zachęcające do opuszczenia Unii Europejskiej zostały zakazane i na jakiej podstawie prawnej?" – zapytał Standerskiego Gmyz. Publicysta wyjaśnił, że powodem jego pytania jest tekst Rafała Ziemkiewicza w najnowszym wydaniu tygodnika "Do Rzeczy", w którym "pisze już nawet nie o polexit ale wręcz polescape".

Ziemkiewicz o Polsce w UE: Cenę podbito do wyrzeczenia się niepodległości

W odpowiedzi na wpis Gmyza Ziemkiewicz potwierdził swoje stanowisko. Kiedy jeden z internautów wypomniał mu, że w przeszłości opowiadał się za przystąpieniem naszego kraju do UE, publicysta wyjaśnił, że "to dwie zupełnie inne unie i inne Polski". "Państwa nie mają stałych przyjaciół i wrogów a tylko niezmienne interesy narodowe. Tak przynajmniej być powinno" – podkreślił.

Publicysta zapewnił, że nie wypiera się swego poparcia dla akcesji w 2005. Wtedy, jak zauważył, potrzebowaliśmy dostępu do europejskiego rynku, kapitału i miejsc pracy. "Żądana cena wydawała się warta zapłacenia" – wskazał.

Skąd zatem zmiana zdania w tej kwestii u Rafała Ziemkiewicza? "20 lat później wszystko jest już inaczej – zyski nam odebrano, cenę podbito do wyrzeczenia się niepodległości. Dlatego Polescape staje się pilną koniecznością" – napisał.

