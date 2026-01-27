Tusk potwierdza: Polska największym beneficjentem programu SAFE

Dla Polski oznacza to dostęp do rekordowego wsparcia finansowego – 44 mld euro, co, jak potwierdził Donald Tusk, czyni nasz kraj największym beneficjentem tego mechanizmu w Unii Europejskiej.

"Nie będę się wahał, żeby użyć tego słowa"

Przed wtorkowym posiedzeniem rządu szef rządu podkreślił wagę decyzji Brukseli. – Mamy do czynienia, nie będę się wahał, żeby użyć tego słowa, z epokowym wydarzeniem – powiedział Tusk, wskazując, że program SAFE był w dużej mierze inicjowany i współprojektowany przez Polskę.

Premier zapowiedział również, że jednym z kluczowych tematów rozmów rządu będzie polityka zagraniczna, w tym coroczne wystąpienie szefa MSZ Radosława Sikorskiego w Sejmie. Jak zaznaczył, obecna sytuacja międzynarodowa wymaga szczególnej uwagi. – Ta niepewność strategiczna, która towarzyszy nam od wielu miesięcy, wymaga bardzo poważnej geopolitycznej refleksji – mówił, nawiązując m.in. do wojny na Ukrainie. Szef rządu podkreślił także znaczenie ochrony polskich interesów i wojska. – Kwestia godności państwa, polskiego munduru, stała się poważnym wyzwaniem także dyplomatycznym – zaznaczył, deklarując zdecydowane działania zawsze wtedy, gdy zagrożony będzie honor polskiego żołnierza.

Tusk o "gigantycznej robocie Polski, która stała się wzorem dla całego świata"

Tusk zwrócił uwagę, że Polska jest dziś liderem w Europie w zakresie zabezpieczenia granicy lądowej. – Zrobiliśmy gigantyczną robotę, która stała się wzorem dla całego świata zachodniego – ocenił, wskazując m.in. na Tarczę Wschód i działania przeciwko nielegalnej migracji. Jak dodał, wszystko to udało się przeprowadzić "bez rozpętywania kampanii nienawiści i pogardy".

Premier podkreślił również bezprecedensową skalę środków z programu SAFE. – Mówimy o blisko 200 miliardach złotych – zaznaczył i podkreślił, że środki te przewyższają roczne budżety obronne takich państw jak Hiszpania czy Włochy.. Jak ocenił, około 80 proc. funduszy trafi do polskich firm, w tym do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, co będzie jednocześnie wzmocnieniem bezpieczeństwa i silnym impulsem dla krajowej gospodarki.

