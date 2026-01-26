"Jesteśmy coraz bliżej". Polska może wkrótce otrzymać ogromne pieniądze z UE

SAFE to instrument finansowy, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich Unii Europejskiej. Przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia, przede wszystkim w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Środki będą przeznaczone m.in. na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie.

W ramach unijnego programu premiowane mają być projekty prowadzone wspólnie przez dwa lub więcej państw, choć możliwe będzie też finansowanie zakupów tylko dla jednego kraju. O pieniądze wnioskuje 19 państw.

Szef MON: Jest decyzja KE

Jak przekazał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała złożony przez Polskę wniosek dotyczący pozyskania funduszy z programu SAFE.

"Jesteśmy coraz bliżej otrzymania prawie 44 mld euro, które będą przeznaczone na kolejne inwestycje w bezpieczeństwo Polski. Przed nami decyzja wykonawcza Rady Europejskiej i finalne podpisanie umów" – napisał minister na swoim koncie na platformie X.

Przypomnijmy, że Polska ubiega się o dofinansowanie 139 projektów na łączną kwotę 43,7 mld euro. Tym samym nasz kraj stałby się największym beneficjentem tego programu pożyczkowego. Projekty związane są z domeną wojskową, cyberbezpieczeństwem, a także infrastrukturą (np. budowa dróg przygranicznych). Mowa jest również o wzmocnieniu Straży Granicznej i policji w związku z pracami w ramach Tarczy Wschód. Rząd zapowiedział, że 89 proc. z unijnych funduszy zainwestowane zostanie w krajowy przemysł zbrojeniowy.

Po zakończeniu wewnętrznej procedury KE, Rada Unii Europejskiej będzie miała cztery tygodnie na zatwierdzenie propozycji. Podpisanie umów planowane jest na marzec. Następnie na polskie konto ma wpłynąć 15-proc. zaliczka. Wypłaty z SAFE mają następować w transzach w kwietniu i październiku.

Czytaj też:

"Dobre posunięcie". Kosiniak-Kamysz chwali prezydentaCzytaj też:

Szef MON reaguje na słowa Trumpa. "Ta ofiara nie może być umniejszana"