Macierewicz: Pieniądze, które pożyczamy z Unii, mają finansować potencjał niemiecki

Antoni Macierewicz był gościem Krzysztofa Skowrońskiego w porannym paśmie Radia Wnet. Jednym z tematów rozmowy były zakupy na obronność. Były minister obrony narodowej był pytany o kwestie dotyczące rozbudowy i modernizacji Wojska Polskiego. Jego zdaniem sytuacja nie jest tak dobra, jak przekonuje rząd.

W tym kontekście zwrócił on uwagę na pożyczkę w ramach programu SAFE (Instrument na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy), którą zaciągnął rząd, aby przeznaczyć te środki na bezpieczeństwo Polski. Podkreślił, że zdecydowania większość mediów nie informuje o istotnych postanowieniach tego kredytu.

Pożyczka SAFE z UE na zakup sprzętu z Niemiec

– Duża część to jest pożyczka z Unii Europejskiej, która ma być wykorzystana wyłącznie na zakup potencjału wojskowego od Niemiec. Czyli krótko mówiąc, pieniądze, które pożyczamy, mają finansować potencjał niemiecki. Równocześnie jest wprowadzony zakaz kupowania za te pieniądze jakichkolwiek materiałów wojskowych w USA i w państwach, które dawały nam w ostatnich latach olbrzymi rozwój potencjału wojskowego – powiedział poseł.

Polityk powiedział, że pożyczka z Unii jest w dokumencie budżetowym wliczona w wydatki PKB na armię.

Macierewicz: Kosiniak-Kamysz interesująco przekazuje pseudoinformacje

W ocenie Antoniego Macierewicza minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz nie odgrywa w resorcie żadnej roli, ponieważ o wszystkim decyduje premier Donald Tusk, a realizują to zastępcy lidera ludowców w ministerstwie. – To naprawdę człowiek bardzo zdolny językowo, potrafi w sposób łagodny i interesujący przekazywać pseudoinformacje. Ale robi coś dokładnie odwrotnego, niż mówi – ocenił Kosiniak-Kamysza gość Radia Wnet.

Parlamentarzysta powiedział też, że z informacji przekazanych na Komisji Obrony Narodowej wynika, że Wojska Obrony Terytorialnej, które w 2021 roku miały mieć już 53 tysiące żołnierzy, a dzięki ministrowi Błaszczakowi zostały zwiększone do 40 tysięcy, teraz mają zostać zmniejszone do 37 tysięcy.

