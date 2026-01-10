Giertych zaskoczył: Jako chyba największy krytyk Nawrockiego doceniam tę decyzję

Swoimi przemyśleniami poseł KO podzielił się we wpisie zamieszczonym na portalu X. Polityk zwrócił uwagę, że nowy zwyczaj rozpoczęty przez głowę państwa może się spodobać m.in. turystom.

"Podoba mi się zwyczaj sobotniego zmieniania flagi na Pałacu Prezydenckim. Takie rzeczy przyciągają turystów. Jako chyba największy krytyk PKN doceniam jednak tę decyzję" – napisał Roman Giertych.

Nawrocki wprowadza nowy zwyczaj

Pod koniec grudnia prezydent Nawrocki zapowiedział regularną uroczystą zmianę flagi Polski powiewającej nad Pałacem Prezydenckim.

W każdą sobotę poczynając od 3 stycznia będzie się odbywała uroczysta ceremonia zmiany flagi powiewającej nad siedzibą Prezydenta RP. Zamiana ma się odbywać równo w południe.

Zdjęte flagi mają trafić do polskich szkół, strażaków i służb oraz do instytucji państwowych.

"Dziś flaga nad Pałacem Prezydenckim przypomina, że Rzeczpospolita Polska jest państwem wolnym i suwerennym. Jest znakiem ciągłości – od pierwszych koronacji królewskich po współczesną Rzeczpospolitą. Jest także zobowiązaniem: do troski o państwo, do odpowiedzialności za jego przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje" – podkreślono w oficjalnym komunikacie.

Historia barw narodowych

Biało-czerwone barwy jako symbol wszystkich Polaków pojawiły się po raz pierwszy 3 maja 1792 roku w czasie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Kobiety ubrały wówczas białe suknie i przepasały się czerwonymi szarfami, a mężczyźni założyli biało-czerwone szarfy.

7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego obradujący podczas powstania listopadowego, na wniosek posła Walentego Zwierkowskiego uznał biel i czerwień za barwy narodowe.

Flagę z godłem po raz pierwszy ustanowiono 1 sierpnia 1919 roku. Początkowo była przeznaczona dla polskich poselstw (przedstawicielstw dyplomatycznych) i konsulatów oraz dla statków handlowych.

2 maja. Dzień Flagi

W lutym 2004 roku Sejm RP znowelizował ustawę o godle, barwach i hymnie, ustanawiając święto barw narodowych. Celem zmiany było rozszerzenie wiedzy i propagowanie informacji o polskich symbolach, w tym o biało-czerwonych barwach i polskiej fladze.

Dzień Flagi nieprzypadkowo obchodzimy właśnie 2 maja. Tego dnia w 1945 roku żołnierze 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. W czasach PRL tego dnia władze nakazywały polskie flagi zdejmować, aby nie były one widoczne w zniesione wtedy Święto Konstytucji 3 Maja.

