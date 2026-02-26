Dziennikarka TVN pozwała polityka PiS. Jest finał sprawy

Jacek Ozdoba opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych oświadczenie dotyczące dziennikarki TVN24 Katarzyny Kolendy-Zaleskiej.

Katarzyna Kolenda-Zaleska kontra Jacek Ozdoba. Poseł opublikował oświadczenie

"W związku z moją wypowiedzią z dnia 15 grudnia 2024 roku, podczas audycji pod tytułem «7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET» prowadzonej przez p. Andrzeja Stankiewicza, dotyczącą Pani Katarzyny Kolendy – Zaleskiej informuję:

Pani Katarzyna Kolenda – Zaleska jest rzetelną i profesjonalną dziennikarką. Moja wypowiedź nie miała na celu podważania Jej kompetencji ani dorobku zawodowego. Jeżeli moja wypowiedź została odebrana inaczej, wyrażam ubolewanie z tego powodu" – czytamy.

Eurodeputowany poinformował, że niniejsze oświadczenie wynika z zawartej ugody sądowej.

Kto jest na telefon Tuska i Giertycha?

Sprawa ma związek z występem Jacka Ozdoby w programie "7. Dzień tygodnia w Radiu ZET" 15 grudnia 2024 roku. Tematem rozmowy w studiu było m.in. wpisanie TVN i Polsatu na listę spółek strategicznych. Kilka dni wcześniej media obiegła informacja z KPRM, że TVN i Polsat miały zostać umieszczone w wykazie firm strategicznych, "które podlegają ochronie np. przy tak agresywnym i niebezpiecznym, z punktu widzenia interesów państwa polskiego, przejęciem".

Polityk PiS nie gryzł się wówczas w język, wprost nazywając TVN na antenie Radia ZET "tubą propagandową Platformy Obywatelskiej". O dziennikarzach stacji powiedział natomiast, że są "na telefon" partii rządzącej. W reakcji na mocne słowa polityka, prowadzący audycję zaproponował, żeby, jeśli stawia tak poważne zarzuty, podał nazwiska "dziennikarzy na telefon Donalda Tuska i Romana Giertycha". W odpowiedzi podło nazwisko reporterki "Faktów" TVN – Katarzyny Kolendy-Zaleskiej.

Wywołana dziennikarka zdecydowała się na pozew cywilny przeciw Ozdobie. – Pozew został już dawno złożony i pan poseł o tym wie. Oczekuję wpłaty na Fundację TVN i przeprosin – poinformowała Kolenda-Zaleska w rozmowie z serwisem Wirtualne Media.

Katarzyna Kolenda-Zaleska pracuje w TVN-ie od 2003 r. Jest reporterką polityczną "Faktów" oraz prowadzącą "Fakty po Faktach". W kwietniu 2024 roku dziennikarka zakończyła 8-letnią kadencję na stanowisku prezesa Fundacji TVN.

