Historyczny wynik polskiego giganta. Zyski PZU są miliardowe

Przychody brutto Grupy PZU z ubezpieczeń wzrosły w 2025 r. o 1,5 mld zł, osiągając historycznie najwyższy poziom blisko 30,9 mld zł – o 5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Zysk netto dla akcjonariuszy PZU wyniósł w 2025 r. rekordowe 6,7 mld zł, co oznacza wzrost o 25,4 proc. względem 2024 r. – podała spółka w czwartek (26 lutego).

Skorygowana rentowność kapitału własnego (aROE) wyniosła 20,7 proc., a współczynnik wypłacalności po trzech kwartałach – 234 proc. dla Grupy PZU i 245 proc. dla PZU.

Zysk PZU w górę. Ubezpieczyciel podał dane za 2025 rok

Jak podkreślono w komunikacie, na szczególną uwagę zasługują: mocny wzrost przychodów z ubezpieczeń oraz zysku netto, w tym szczególnie wyniku z usług ubezpieczenia – o 36,6 proc. do 4,8 mld zł, w ujęciu r/r; dwucyfrowy wzrost sprzedaży ubezpieczeń pozakomunikacyjnych i indywidualnych ochronnych o odpowiednio 10,3 proc. do 8,7 mld zł i 16,9 proc. do 0,9 mld zł.

"Wzrost wyniku na portfelu inwestycyjnym o 13 proc. do 2,78 mld zł; poprawa wskaźnika COR dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce o 6,3 pkt proc. do 86,2 proc.; o 24,6 proc. wyższe aktywa klientów zewnętrznych TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI – 81,9 mld zł" – czytamy.

Kontrybucja działalności bankowej do zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej była na poziomie blisko 2,2 mld zł w 2025 r. – podano dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 5,3 mld zł wobec 3,8 mld zł zysku rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

