Trump chce zmian w Netfliksie. Ważne spotkanie w Białym Domu

Jak podaje portal Politico, Sarandos podczas wizyty w Waszyngtonie poruszy właśnie kwestie dotyczące przejęcia WBD, a także żądania amerykańskiego przywódcy ws. usunięcia z rady dyrektorów Netflixa Susan Rice.

Spotkanie nie jest dziełem przypadku. Wielkie plany Netflixa

Do spotkania w Białym Domu dojdzie po tym, jak w ubiegły wtorek kierownictwo Warner Bros. Discovery zasugerowało, że może rozważyć ofertę kupna firmy, skierowaną przez Paramount Skydance.

Prezes konkurenta Netflixa, David Ellison (prywatnie syn miliardera Larry;ego Ellisona), wspiera Donalda Trumpa. Szef Paramount Skydance był nawet gościem podczas corocznego orędzia prezydenta Stanów Zjednoczonych wygłoszonego w Kongresie. Zaprosił go senator Liindsey Graham, który uchodzi za polityka blisko związanego z Trumpem.

Amerykański przywódca w ubiegłym tygodniu publicznie wyraził żądanie zwolnienia z rady dyrektorów Netflixa Susan Rice.

Donald Trump groził, że streamingowy gigant "poniesienie konsekwencje", jeśli jego oczekiwania nie zostaną spełnione. "Była doradczyni Obamy wcześniej skrytykowała firmy, które ustąpiły pod presją administracji Trumpa" – przypomina Polsat News.

Netflix najchętniej oglądany w Polsce

Netflix utrzymuje pozycję lidera polskiego rynku SVOD z 24-proc. udziałem po IV kw. 2025 roku, a Disney+ i Amazon Prime Video toczą wyrównaną walkę o drugie miejsce (po 17 proc.).

"Netflix pozostaje zdecydowanym liderem rynku z 24 proc. udziałem, pomimo odnotowania niewielkiego spadku o 1 punkt procentowy w porównaniu do III kw. 2025. Disney+ i Amazon Prime Video dzieliły drugie miejsce, mając po 17 proc. udziału w rynku. Disney+ zyskał 1 punkt procentowy (z 16 proc. na 17 proc.), podczas gdy Amazon Prime Video utrzymał stabilny udział. HBO Max (15 proc.) i Apple TV+ (13 proc.) utrzymały stabilne udziały rynkowe w IV kw. 2025" – czytamy w komunikacie JustWatch.