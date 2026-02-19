Tu najchętniej oglądamy filmy i seriale. Nowy ranking

"Netflix pozostaje zdecydowanym liderem rynku z 24 proc. udziałem, pomimo odnotowania niewielkiego spadku o 1 punkt procentowy w porównaniu do III kw. 2025. Disney+ i Amazon Prime Video dzieliły drugie miejsce, mając po 17 proc. udziału w rynku. Disney+ zyskał 1 punkt procentowy (z 16 proc. na 17 proc.), podczas gdy Amazon Prime Video utrzymał stabilny udział. HBO Max (15 proc.) i Apple TV+ (13 proc.) utrzymały stabilne udziały rynkowe w IV kw. 2025" – czytamy w komunikacie JustWatch.

Wzrosty platform streamingowych. Jedna zaliczyła spadek

Serwis SkyShowtime odnotował wzrost o 1 pkt proc. do 6 proc., a łączne udziały pozostałych platform również wzrosły (o 1 pkt proc. do 7 proc.). Jednocześnie, platforma Player odnotowała znaczący spadek o 2 pkt proc., osiągając 1 proc. udziału, podano także.

Wnioski opierają się na aktywności streamingowej ponad 700 000 miesięcznych użytkowników JustWatch w Polsce. Udziały rynkowe JustWatch obliczane są na podstawie zaangażowania użytkowników w serwisie internetowym oraz aplikacjach TV i mobilnych.

JustWatch to największy na świecie przewodnik po serwisach streamingowych.

Netflix kupi część Warner Bros

W grudniu ub. r. poinformowano, że Netflix kupi część koncernu Warner Bros. Discovery, do którego należy m.in. nadająca w Polsce stacja TVN.

Netflix otwiera bowiem nową kartę w swojej działalności, wyrażając zgodę na zakup pakietu studiów telewizyjnych i filmowych oraz streamingu Warner Bros Discovery za 72 miliardy dolarów. Oznacza to, że kontrola nad jednym z najstarszych aktywów Hollywood zostanie przekazana pionierowi streamingu, który zrewolucjonizował branżę medialną – informował Reuters.

Ogłoszone porozumienie było następstwem trwających od tygodni negocjacji. Netflix przejął inicjatywę, składając ofertę prawie 28 dolarów za akcję, która przewyższyła ofertę Paramount Skydance. "Przejęcie właściciela kultowych serii, takich jak 'Gra o tron', 'DC Comics' i 'Harry Potter', jeszcze bardziej przechyli szalę władzy w Hollywood na korzyść giganta streamingu, który zbudował swoją dominację bez dużych przejęć" – przekazano.

