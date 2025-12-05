Sprzedaż właściciela TVN. Jest decyzja

Netflix otwiera nową kartę w swojej działalności, wyrażając zgodę na zakup pakietu studiów telewizyjnych i filmowych oraz streamingu Warner Bros Discovery za 72 miliardy dolarów. Oznacza to, że kontrola nad jednym z najstarszych aktywów Hollywood zostanie przekazana pionierowi streamingu, który zrewolucjonizował branżę medialną – donosie Reuters.

Ogłoszone w piątek porozumienie jest następstwem trwających od tygodni negocjacji. Netflix przejął inicjatywę, składając ofertę prawie 28 dolarów za akcję, która przewyższyła ofertę Paramount Skydance. "Przejęcie właściciela kultowych serii, takich jak 'Gra o tron', 'DC Comics' i 'Harry Potter', jeszcze bardziej przechyli szalę władzy w Hollywood na korzyść giganta streamingu, który zbudował swoją dominację bez dużych przejęć" – czytamy.

– Razem możemy dać widzom więcej tego, co kochają, i pomóc w zdefiniowaniu kolejnego stulecia opowiadania historii – powiedział w oświadczeniu Ted Sarandos, współprezes Netflixa. Analitycy twierdzą, że Netflix kieruje się chęcią zabezpieczenia długoterminowych praw do popularnych seriali i filmów oraz uniezależnieniem się od zewnętrznych studiów.

Potrzebna zgoda regulatorów

"Transakcja ta prawdopodobnie spotka się jednak z ostrą kontrolą antymonopolową w Europie i Stanach Zjednoczonych" – zaznacza Reuters.

Netlix deklaruje, że utrzyma obecną działalność Warner Bros. Transakcja ma zostać zakończona w ciągu 12-18 miesięcy.

"Taka fuzja umocniłaby i tak dominującą pozycję giganta streamingu na wielu rynkach. Uzyskanie zgód od organów regulacyjnych w USA stoi pod znakiem zapytania. Zwłaszcza, że Netflix jest krytykowany przez ruch MAGA (Make America Great Again).Comcast, właściciel operatora Xfinity, platform Sky i NBCUniversal, a także współwłaściciel SkyShowtime (obok Paramount Skydance) samodzielnie nie ma gotówki niezbędnej do szybkiej inwestycji w WBD. Może sięgnąć po wsparcie funduszy inwestycyjnych, na przykład z Półwyspu Arabskiego" – wskazano.