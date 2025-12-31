Znany bank znika z rynku. Wielu Polaków miało w nim swoje konto

Jak informują media, zmiana marki Santander Bank Polska na Erste Bank Polska rozpocznie się w II kw. 2026 roku. Aby proces mógł się rozpocząć, konieczna jest jeszcze zgoda akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na 22 stycznia 2026 roku. Potem potrzebne będą jeszcze odpowiednie wpisy w KRS.

Zmiany obejmą nie tylko nazwę banku, ale także roszady personalne w składzie Rady Nadzorczej. Warto dodać, że zgodę na rebranding wydała już Komisja Nadzoru Finansowego.

Według danych z czerwca tego roku Santander Bank Polska był trzecim co do wielkości bankiem w Polsce z liczbą klientów wynoszącą prawie 5,5 mln osób.

Bank uspokaja klientów: rebranding nie będzie oznaczał żadnych gwałtownych zmian. Numery kont, karty czy numery infolinii pozostaną takie same. Także wszelkie umowy zawarte z bankiem pozostają niezmienione.

Przelewy w styczniu

Jak informuje Krajowa Izba Rozrachunkowa, w Nowy Rok (1 stycznia), dzień wolny od pracy, systemy Elixir i Euro Elixir, obsługujące przelewy międzybankowe w złotych i euro, mają przerwę w standardowym funkcjonowaniu.

"Planowane w tym czasie przelewy warto zrealizować z wyprzedzeniem, aby pieniądze dotarły do odbiorców terminowo" – czytamy.

Wtorek (6 stycznia) również jest dniem wolnym od pracy i system rozliczeniowy Elixir ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu. Dlatego przelewy, które zlecimy w poniedziałek (5 stycznia) po godzinie 16:00 trafią na konta odbiorców w środę, (7 stycznia).

W Święto Trzech Króli system Euro Elixir będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem.

Elixir to elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. Rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem ostatniego dnia roboczego w roku, kiedy realizowane są dwie sesje.

Czytaj też:

Ekspansja zagraniczna PKO Banku Polskiego. Dwa nowe kraje na liście