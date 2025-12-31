Rząd reaguje na nocny paraliż dróg. Zapowiada wzmożone kontrole tirów

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec poinformował, że sytuacja miała charakter kryzysowy i choć jej intensywność maleje, skutki są nadal odczuwalne. Zaapelował do kierowców – w szczególności pojazdów ciężarowych – o omijanie S7 i wybieranie tras alternatywnych.

Ciężarówki głównym problemem

Do największych zatorów doszło we wtorek po południu na odcinku warmińsko-mazurskim, m.in. w powiecie ostródzkim, oraz w rejonie Mławy na Mazowszu. Część kierowców spędziła noc w korkach. Według resortu infrastruktury utrudnienia były potęgowane przez ekstremalne warunki pogodowe, które uniemożliwiały sprawny dojazd pługopiaskarek i piaskarek do miejsc zatorów.

Jak wyjaśniał wiceminister, kluczowym problemem były ciężarówki wyprzedzające się w trudnych warunkach oraz zróżnicowany stan ogumienia. W wielu przypadkach pojazdy te tarasowały drogę, co przy intensywnych opadach śniegu prowadziło do powstawania zasp i blokad. W nocy służby udrażniały trasę, miejscami poruszając się pod prąd, aby umożliwić ewakuację unieruchomionych pojazdów.

Wzmożone kontrole tirów. MSWiA reaguje na paraliż dróg

Do problemów na głównych trasach odniósł się również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego poinformował o decyzji dotyczącej wzmożonych kontroli samochodów ciężarowych. Działania te mają zapobiec blokowaniu dróg i powstawaniu wielokilometrowych zatorów, takich jak wtorkowy paraliż na trasie S7.

W kontekście sytuacji drogowej Kierwiński zapowiedział, że kontrole tirów będą koncentrować się na stanie technicznym pojazdów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ciężarówki mają być kierowane na parkingi, aby nie stwarzały ryzyka zablokowania przejazdu w trudnych warunkach zimowych.

